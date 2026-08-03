So langsam wie möglich – Tonwechsel beim Orgelprojekt in Halberstadt

639 Jahre Musik, 25 Jahre Laufzeit, ein neuer Ton: Das außergewöhnliche Orgelprojekt von John Cage zieht Besucher aus aller Welt nach Halberstadt.

Das John-Cage-Orgelprojekt „Organ2/ASLSP“ in der Halberstädter Burchardikirche steht vor einem weiteren Klangwechsel. Am Mittwoch wird der Ton zum 17. Mal seit dem Projektstart vor 25 Jahren gewechselt, wie die John-Cage-Orgel-Stiftung Halberstadt ankündigte. Dann ergänzt ein hinzugefügtes a‘ die hörbaren Töne von einem Sieben- hin zu einem Acht-Klang, ehe in 14 Monaten der nächste Klangwechsel bevorsteht. Die Veranstalter rechnen zu diesem Anlass mit vielen internationalen Besuchern bei dem eigenwilligen Musikprojekt.

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Nach 25 Jahren sind damit bislang rund vier Prozent der Spieldauer von 639 Jahren absolviert. Der Klangwechsel am Mittwoch ist in ein größeres Rahmenprogramm eingebettet. Dazu zählen der jährliche «Cage Vocal Workshop», eine Ausstellung und verschiedene Aufführungen und Konzerte, teilte die Stiftung weiter mit.

Seltener Acht-Klang

Am frühen Mittwochnachmittag wird die Kirche geöffnet, um den Klangwechsel feierlich zu vollziehen. Dabei wird eine a‘-Pfeife in die Projektorgel gesteckt. Das a‘ wird bis zum Jahr 2030 weiterklingen. Schon in 14 Monaten, am 5. Oktober 2027, wird allerdings das e‘ verstummen, sodass sich der Klang wieder auf sieben Töne reduziert. Dass acht Töne gleichzeitig zu hören sind, ist relativ selten: Dies passiert nochmals für vier Monate in 2028, danach erst wieder im Jahr 2046.

Die romanische Burchardikirche, um 1050 errichtet, ist eine der ältesten Kirchen in der Harzstadt. 1810 wurde sie säkularisiert und diente 190 Jahre lang als Scheune, Lagerschuppen, Schnapsbrennerei und Schweinestall. Eigens für das Cage-Projekt wurde sie saniert.

>>> das Orgelprojekt ORGAN²/ASLSP

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