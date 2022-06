Das Gute und Richtige tun, nur weil es gut und richtig ist?

- Werbung -

Out of the Box – Weil wir wunderbar gemacht sind

Die zweiwöchentliche Kolumne von Tom Laengner

Gutes tun – ja, bitte! Aber wenn es sich sinnlos anfühlt? Manchmal muss man einfach durchhalten, findet Tom Laengner. Er hat erfahren: Was dabei herauskommt, ist Gottes Sache.

Manchmal höre ich mir Predigten im Internet an. Und zwar bis zum Ende. Egal, wie großartig der Auftritt des Predigers war; in den Abläufen des Alltags verblassen die Inhalte wie wenig lichtechte Farbe in der prallen Sonne. Doch dann und wann erschafft das Leben Situationen, in denen die entscheidenden Inhalte des Gehörten wieder ins Bewusstsein rücken. So war es zu Pfingsten. Da waren meine Frau und ich auf dem Gravity Bike Festival in Brandenburg. Dort gab es kleine Waschbären am Wegesrand und ein Froschkonzert, das die legendären Frosch Symphoniker nicht legendärer hätten machen können.

Wir waren dabei, um für die Community der Ultra Ausdauerfahrerinnen und Fahrer Workshops im Bereich mentales Coaching zu geben. Das ist so in etwa, wenn ich mir meine Lebensfragen nicht von der Werbeindustrie beantworten lassen möchte. Außerhalb der Workshops gab es noch reichlich Zeit. An den Kaffeausfahrten von 135 Kilometer über Stock und Stein wollten wir nicht teilnehmen. Das lag nicht daran, weil wir unsere maßgeschneiderte Garderobe nicht staubig machen wollten. Wir waren dafür einfach zu schlapp, um es ganz ehrlich zu sagen. Also boten wir unsere Hilfe an. Und potztausend! In der Küche wurde sie gebraucht. Ich sage nur: Alter Falter, was waren das viele Zwiebeln! Es schienen immer mehr zu werden. Aber es war dann doch wie im Leben. Wenn ich nicht aufhöre und mich nicht beirren lasse, bin ich irgendwann am Ziel.

Ein Fahrer, der unterschätzt hatte, wie anstrengend das werden würde, sagte uns: „Ich habe den Wirt aus einer pleite gegangenen Kneipe rausgeklingelt. Der hat mir aus seinem Keller noch eine Flasche Limonade auf den Weg mitgegeben!“ Ich gab dem müden Krieger noch eine Portion Chili ohne Carne mit auf den Weg. Richtig, es war alles vegan, sogar die Burger auf dem glühenden Grill!

Es wurde schon dunkel, als ich half, Overnight Oats vorzubereiten. Das sind Haferflocken mit Obst, Nüssen und Schokolade. Am nächsten Morgen ist das Zeug natürlich kalt. Im Winter soll es warm genossen besser schmecken. Dann wird der gute alte Porridge zum „beliebten Feelgood Food“. Ich kenne Porridge als Haferschleim aus den Jahren, als mein Vater unter seinen Magengeschwüren so gelitten hat. Eine Delikatesse!

Was mache ich eigentlich hier?

Dann fingen die Technobässe an zu wummern und ich fragte mich, was ich hier eigentlich tat? War ich nicht als Referent eingeladen worden? Sollte es nicht um Lebensfragen gehen? Stattdessen rieb ich mir Zwiebelsaft in die Augen. Und das auch noch zu Pfingsten! In einem dieser Momente dachte ich an diese eine Predigt. Da war es um Daniel gegangen. Der sollte in einer Höhle voller hungriger Löwen sterben. Konnte ich das vergleichen? Gut, ich hatte mir einmal fast in den Finger geschnitten. Aber sonst war mein Leben hier nicht bedroht. Daniel hatte damals an etwas festgehalten, was er für gut und richtig hielt, auch wenn ihn das etwas kostete. Könnte ich das nicht zu Pfingsten in Brandenburg auch tun? Ulrike und ich konnten mit Freundlichkeit und Ruhe doch vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass es den Teilnehmenden gut ginge. Warum sollten sie nicht ein wunderbares Wochenende haben? Also entschloss ich mich, daran zu arbeiten. Und übrigens: war da nicht dieser Samariter? Der hatte doch auch einem Menschen geholfen, den er gar nicht kannte. Für Jesus war der sogar ein Vorbild! Also los und weiter schnibbeln!

Als wir uns am Montag verabschieden wollten, kamen dann eine Reihe von Menschen auf uns zu, die sagten, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit uns geschätzt und wie wir die Arbeitsatmosphäre erfrischend geprägt hätten. Wow! Doch wie hatte es in der Predigt geheißen: Du sollst das Gute und Richtige tun, weil es gut und richtig ist. Was dabei herauskommt, ist Gottes Sache. In dieser Haltung handelte auch Daniel. Er konnte nicht wissen, dass Gott ihn beschützen würde. In diesem Falle tat er es.

Ach ja, die Workshops! Die fanden zwischendurch auch noch statt. Volle Hütte sozusagen. Es war so offen und ehrlich, wie wir es uns nur hatten wünschen können.

