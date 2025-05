Altkanzlerin Merkel: Gottvertrauen hat mir geholfen

Altkanzlerin Angela Merkel hielt eine Bibelarbeit beim Kirchentag in Hannover. Dabei sprach sie auch über ihren christlichen Glauben.

Entspannt wirkte die Altkanzlerin am Donnerstagmorgen. Merkel warf kritische Fragen auf, tat dies jedoch humorvoll. Dabei wurde sie auch persönlich und betonte, wie sehr ihr Gottvertrauen ihr in schwierigen Situationen geholfen habe, nicht zu verzweifeln. Sie sei stolz, wie die Menschen in Deutschland es gemeinsam geschafft hätten, die Zuwanderung geflüchteter Menschen vor zehn Jahren zu bewältigen. Ganz bewusst habe sie gesagt „Wir schaffen das“ und nicht „Ich schaffe das“ – im Vertrauen darauf, dass viele helfen würden.

Als derzeit größte Herausforderung der Menschheit bezeichnete Merkel den Klimawandel. Dies leite sich auch biblisch aus der Bewahrung der Schöpfung ab. Merkel betonte, dass man dieser Menschheitsaufgabe derzeit nicht gerecht werde. Für sie sei die Frage nach wie vor offen, „ob wir Menschen willens und in der Lage sind“, im Sinne der Vorsorge entsprechend den Warnungen und Einschätzungen von Experten zu handeln. „Der Beweis dafür ist bis heute nicht erbracht.“

Merkel fragte Franziskus um Rat

Im zweiten Teil ihrer Bibelarbeit beantwortete Merkel Fragen und erzählte, wie sie politische Entscheidungen getroffen habe. Auch sie selbst habe durchaus Rat gebraucht und dafür zum Beispiel den kürzlich verstorbenen Papst Franziskus gefragt. Daraus habe sie für sich die Maxime abgeleitet: Biegen, biegen – aber aufhören, bevor es bricht, um Kompromisse zu erreichen. Ihre naturwissenschaftliche Position widerspräche ihrem Glauben nicht, stellte Merkel klar. Es geht nicht darum, Gott im Weltraum zu finden, sondern persönlich im Herzen.

In einem Interview mit dem TV-Sender Phönix sagte die Altkanzlerin, auch jenen, „die vielleicht nicht so bibelfest sind und nicht so bibelkundig und die Lieder noch nicht singen können», sollte die Tür zur Kirche offen stehen.“ Und Zweifel? Die kenne jeder Christ.