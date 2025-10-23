Er erfand „gott.net“ – Dieter Kohl verstorben

Dieter Kohl, der Gründer von „gott.net“, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Er etablierte Großflächenplakate mit christlichen Botschaften in Deutschland.

„Inspiriert durch Aktionen in den USA brachte er die Idee der Mission über Großflächenplakate in den 1990er-Jahren nach Deutschland – mit dem Wunsch, dass Gott mitten im Alltag der Menschen zu Wort kommt“, heißt es in einem Nachruf auf Kohl auf der Webseite der Marburger Medien. Kohl erfand Botschaften wie „Ich liebe dich. – Gott“, die auf Autobahnplakaten und an Kirchtürmen zu sehen waren. Für das Autobahnplakat „Wir müssen miteinander reden. – Gott“ erhielt Kohls Verein gott.net 2004 vom Fachverband Außenwerbung die silberne Auszeichnung in der Kategorie „Kultur“ des Deutschen Plakat Grand Prix.

2017 ließ Kohl mit dem Segen der Europäischen Zentralbank zehntausend 0-Euro-Scheine produzieren, auf denen der Reformator Martin Luther abgebildet war – dazu der Satz: „Gottes Gnade gibt es umsonst.“ Im Jahr 2020 gab Kohl die Arbeit von gott.net an die Stiftung Marburger Medien ab (Jesus.de berichtete).

Kohl verstarb nach Angaben der Marburger Medien m 17. Oktober. „Dieter Kohl verband journalistische Begabung mit hoffnungsvollem Glauben und einem feinen Gespür für Sprache. Mit Kreativität und Herz hat er Wege gesucht, damit Menschen auch jenseits von Kanzeln und Kirchenbänken Gottes Zuspruch erfahren“, heißt es im Nachruf der Stiftung.