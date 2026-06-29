Ev. Hochschule Hessen: Tobias Faix zum Vizepräsidenten berufen

Der Rektor der ehemaligen CVJM-Hochschule, Professor Tobias Faix, übernimmt an der Evangelischen Hochschule Hessen das Amt des Vizepräsidenten für Transformation.

Wie die Evangelische Hochschule Hessen mitteilte, wurde Faix mit großer Mehrheit gewählt und vom Kuratorium der Hochschule einstimmig berufen. Die Evangelische Hochschule Hessen (EHH) nahm am 1. April offiziell ihren Betrieb auf (JDE berichtete). Sie entstand durch die Fusion von der Evangelischen Hochschule Darmstadt und der CVJM-Hochschule. Die EHH zählt nach eigenen Angaben 1.650 Studierende, 14 akkreditierte Studiengänge und knapp 150 Mitarbeitende. Faix hatte den Zusammenschluss der beiden Hochschulen in den vergangenen Jahren maßgeblich begleitet.

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