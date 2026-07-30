Früherer sächsischer Landesbischof Bohl gestorben

Der frühere sächsische Landesbischof Jochen Bohl ist tot. Der evangelische Theologe starb am Mittwoch im Alter von 76 Jahren nach langer schwerer Krankheit.

Bohl stand von 2004 bis 2015 an der Spitze der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Sachsens. Daneben war er von 2010 bis 2015 auch stellvertretender Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und von 2007 bis 2009 stellvertretender Leitender Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD). Ein Höhepunkt zu Beginn von Bohls Amtszeit war im Jahre 2005 die Wiedereinweihung der Dresdner Frauenkirche. Die sächsische Landeskirche würdigt ihn als einen «Theologen mit großem Gestaltungswillen». Ihm sei es wichtig gewesen, gerade in einer von SED-Diktatur und Säkularisierung geprägten Gesellschaft die Kirche und ihre Dienste als wichtigen Teil des Gemeinwesens ins Bewusstsein zu heben.

Der 1950 in Lüdenscheid in Westfalen geborene Bohl pflegte vielfältige persönliche Kontakte zu Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesellschaft sowie der weltweiten Ökumene. Vor seiner Zeit als Bischof war er neun Jahre lang Direktor des Diakonischen Werkes der sächsischen Landeskirche. Bohl studierte von 1968 bis 1974 Theologie in Wuppertal, Marburg und Bochum. Sein erstes und zweites Theologisches Examen legte er in der westfälischen Kirche ab. Danach war er Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Aplerbeck im Kirchenkreis Dortmund-Süd. Bevor er nach Sachsen kam, leitete er neun Jahre das Evangelische Jugendwerk an der Saar.