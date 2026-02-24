„Ich verstehe den lieben Gott nicht“ – Pfarrer Bruno Kant wird 110 Jahre alt

Am 26. Februar feiert Bruno Kant seinen 110. Geburtstag. Damit ist der katholische Pfarrer der älteste lebende Deutsche.

„Ich verstehe den lieben Gott nicht, dass ich so alt geworden bin und was er mit mir vorhat“, sagte Bruno Kant bei einer Feier vor seinem Geburtstag. Am Donnerstag wird der Pfarrer im Ruhestand 110 Jahre alt, berichtet ntv. Geboren wurde er noch während des Ersten Weltkriegs.

Zu seinem „geregelten Tagesablauf“ gehört neben Fernsehen und dem Lösen von Sudokus das Beten des Stundengebets, heißt es. Der bald 110-Jährige schaue „natürlich auch TV-Gottesdienste“ – mit 100 Jahren habe er in Eichenzell-Löschenrod noch am Altar gestanden und die Messe gefeiert.

Sein schlechtes Gehör nimmt Kant mit Humor, heißt es in dem Artikel: Er sei zwar schwerhörig. „‚Der liebe Gott da oben hört aber gar nichts mehr‘, sagt der Hochbetagte über seinen Wunsch, sich nach so vielen Jahren auf Erden verabschieden zu dürfen. Dabei liegt ein Lächeln auf seinen Lippen.“

In seiner Gemeinde genieße Kant „hohes Ansehen“. Laut Löschenrods Bürgermeister ist er „sehr präsent in den Herzen der Menschen“. Der Platz vor der katholischen Kirche wurde zu seinen Ehren in „Pfarrer-Bruno-Kant-Platz“ umbenannt. Auch, wenn Bruno Kant der Trubel um seinen Geburtstag „nie so recht geheuer“ sei, freue er sich besonders über den Besuch der Messedienerinnen und Messediener.

