Wie werde ich hundert Jahre alt?

Durchgetaktete Tage garantieren weder ein langes, noch ein erfülltes Leben, weiß Tom Laengner. Inspiration holt er sich bei Jesus, einem Skispringer und den „Ritchie Boys“.

Sei ehrlich: Du kennst die Ritchie Boys auch nicht, oder? So nannte sich eine Gruppe meist junger, deutschsprachiger Geflüchteter. Sie waren dem Dritten Reich entkommen und wurden im Camp Ritchie im US-Bundesstaat Maryland ausgebildet, um anschließend für den militärischen Nachrichtendienst am Zweiten Weltkrieg in Europa teilzunehmen. Einer von ihnen war Günther „Guy“ Stern aus Hildesheim. Stern wurde später Professor für Literaturwissenschaften und lebte in Detroit. Mitte Januar 2022 veröffentlichte er seine Autobiografie. Während einer Autofahrt hörte ich auf WDR 3 ein Interview mit ihm. Ich war zutiefst überrascht. Stern war nämlich gerade 100 Jahre alt geworden! Statistisch gesehen haben Menschen in diesem Alter für ein solches Werk nicht mehr die nötige Energie. Stein offenbar schon. Er genehmigte einer Statistik nicht die Deutungshoheit über sein Leben. Eine kluge Entscheidung.

Und ich selber? Ich komme aus einer Familie, in der die Großeltern wie aus Prinzip recht früh gestorben sind. Opa Ferdinand zum Beispiel: Eine Steinstaublunge brachte ihn unter die Erde, bevor er seine silberne Taschenuhr richtig aufziehen konnte. Die hatte er von der Bergwerksdirektion für sein Lebenswerk in Staub und Dreck erhalten. Seine Frau war nie unter Tage eingefahren. Das war ihrem Darmkrebs egal. Ergraut verließ meine Oma ihre Bismarckstraße im Alter von 60 Jahren. Statistisch gesehen ist das eine Ansage. Doch ich halte es da lieber mit Guy Stein und seiner Lebenshaltung zur Datenauswertung für Hundertjährige.

Jeden Tag für sich leben

Wie werde ich nun selber hundert Jahre alt? Von den Ritchie Boys kann ich ein langes und erfülltes Leben nicht mehr lernen. Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich überhaupt so unfassbar alt werden will. Mit diesen Gedanken stolperte ich in den Skisprung-Weltcup im polnischen Zakopane hinein. Da überflügelt Stefan Kraft aus Österreich durch seinen 37. Sieg gerade den finnischen „Skisprung-Gott“ Janne Ahonen. Krafts Geheimnis: Sport ist mehr als eine Trophäenjagd, jeder Sprung für sich ein Ereignis. Meine Lehre daraus: Ich lebe vertrauensvoll den einzelnen Tag. Das finde ich gar nicht so einfach. Ein voller Terminkalender und dicht getaktete Tage garantieren noch lange kein erfülltes Leben. Nicht einmal einen einzelnen Tag!

Außerdem birgt unser Leben jede Menge Unwägbarkeiten. Vor 27 Jahren suchte ich einen Arzt auf. Der seufzte und sagte es dann frei heraus. Meine Blutwerte seien schlecht. Er würde sich nicht wundern, wenn ich auf der Stelle tot umfallen würde. Das ließ ich mal bleiben. Stattdessen fing ich mit dem Joggen an. Was aus meinen Blutwerten wurde, weiß ich gar nicht. Aber ich bin noch da! Wie lange noch? Keine Ahnung. Schon Jesus sagte: “Wer von euch kann durch Sorgen sein Leben auch nur um einen Tag verlängern?“ Der Mann hatte es unvergleichlich drauf und dabei nicht einmal studiert.

Mein persönlicher Held

Vor Jahren entdeckte ich beim Lesen der Bibel schließlich meinen persönlichen Helden: Kaleb. Dieser Kaleb war beim Aufbau seiner Nation von Anfang an dabei. Er hatte schon Unglaubliches mitgemacht, als er in hohem Alter aufhorchen ließ: „Ich bin heute fünfundachtzig Jahre alt und bin noch heute so stark, wie ich an dem Tage war, da mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie noch jetzt!“ Alter Verwalter! Mich erinnerte das immer an meine Freundin Klara. Die zeigte sich immer leicht genervt, wenn sie in diesem Alter zu Kaffee und Gebäck in den Seniorenkreis eingeladen wurde. Was sie da denn solle? Das wusste ich auch nie und fragte sie für Wichtigeres um Rat.

Mir machen solche Geschichten Mut. Ich bin zwar nicht naiv genug, um zu glauben, dass ein Leben planbar und buchbar ist wie ein Mallorca-Urlaub. Mit Rechtsanspruch auf gute Behandlung, milde Brise und angemessen temperierte Cocktails. Aber ist es nicht, wie meine Frau sagte, als sie erleichtert und mit frischen Gedanken in die Küche trat: „Die Ärzte sorgen sich um meine Krankheit. Ich selber kämpfe für meine Gesundheit!“ Amen dazu!

Guy Stein starb am 7. Dezember 2023. Er wurde 101 Jahre alt. Mit Verblüffung habe ich ein aktuelles Foto gesehen. Wenn ich mit 80 so aussehe wie der Ex-Ritchie Boy mit 100, wäre das für mich ein Grund zu großer Freude.