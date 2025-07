Wenn Laien predigen – Gottesdienst ohne Pfarrer

Weniger Mitglieder, weniger Pfarrer: In Thüringen fallen vielerorts Gottesdienste wegen Pfarrermangel aus. Eine Lösung: ehrenamtliche Prediger.

In der Evangelischen Kirche in Thüringen1 sinkt die Zahl der Mitglieder. Weniger Kirchensteuern bedeuten weniger Personal. Vor allem auf dem Land macht sich der Pfarrermangel bemerkbar. In manchen Kirchen finden Gottesdienste nur noch an hohen Feiertagen statt. Doch vor allem ältere Gemeindeglieder wollen oder können nicht zu anderen Kirchen „pendeln“ Was tun?

Ein Weg sind ehrenamtliche Lektorinnen und Lektoren, die Gottesdienste leiten. Einer von ihnen ist der 21-jährige Joel Kleditz. Der MDR hat ihn porträtiert. Obwohl er weder Pfarrer noch Theologiestudent ist, hat Kleditz kürzlich seine erste Predigt gehalten. An 10 Wochenenden hat er dafür das Auslegen von Bibeltexten, Predigen und freies Sprechen vor Publikum gelernt. Jetzt ist er ausgebildeter Lektor und gestaltet ehrenamtlich Gottesdienste in seiner Kirchengemeinde in Winterstein.

Die erste Predigt stammte nicht komplett aus seiner Feder. Die Evangelische Kirche gibt wöchentlich sogenannte „Lesepredigten“ heraus. Eine davon hat sich Kleditz ausgesucht. „Ich fand die gut, aktuell und passend“, erzählt der 21-Jährige. „Ich habe sie an meine Sprache angepasst und eine eigene Einleitung gemacht.“ Seinen ersten Einsatz als Lektor in seiner Heimatkirche in Winterstein bezeichnet er als „sehr erfüllend“ und ergänzt: „Ich glaube, für die Besucher ist es sehr authentisch, wenn Leute predigen, die aus dem normalen Leben kommen.“

Weiterlesen beim Mitteldeutschen Rundfunk

1 seit 2008 Teil der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland / Anmerkung der Redaktion