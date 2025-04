Papst Franziskus verstorben

Papst Franziskus ist tot. Das Kirchenoberhaupt starb nach Angaben des Vatikans am Ostermontag um 7:35 Uhr. Er wurde 88 Jahre alt.

Nach einem fünfwöchigen Krankenhausaufenthalt, während dem er unter anderem wegen einer beidseitigen Lungenentzündung behandelt worden war, war Papst Franziskus am 23. März aus der Gemelli-Klinik in Rom entlassen worden. Seitdem wurde er in seiner Wohnung im vatikanischen Gästehaus Santa Marta weiter medizinisch betreut. Die Ärzte hatten dem Papst bei seiner Entlassung zu zwei Monaten Schonung geraten.

Bis zuletzt war unklar geblieben, ob er selbst den Ostersegen spenden würde. «Liebe Brüder und Schwestern, frohe Ostern», sagte der Papst am Sonntagmittag mit angeschlagener und schwacher Stimme zu den Gläubigen auf dem Petersplatz. Im Anschluss fuhr Franziskus noch im Papamobil durch die Menge.

„In das Haus des Vaters zurückgekehrt“

«Der Bischof von Rom, Franziskus, ist in das Haus des Vaters zurückgekehrt», sagte Kardinal Farrell in einer Liveübertragung aus der Kapelle des vatikanischen Gästehauses Santa Marta. «Sein ganzes Leben war dem Dienst des Herrn und seiner Kirche gewidmet. Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universeller Liebe zu leben, insbesondere zugunsten der Ärmsten und Ausgegrenzten.»

Papst Franziskus, mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio, wurde im März 2013 zum Oberhaupt der katholischen Kirche gewählt – als erster Nichteuropäer seit mehr als 1200 Jahren. In seinem Pontifikat setze er Reformen in Gang, die die katholische Kirche weg vom Klerikalismus und hin zu den einfachen Menschen bringen sollten.

Er setze sich auch für Geflüchtete, Klimaschutz und die Opfer von Krieg und Konflikten weltweit ein. Der Argentinier, Sohn italienischer Einwanderer, war der erste Papst aus Lateinamerika.