Franziskus bestätigt Gerüchte um Konklave 2005: „Sie wollten mich benutzen“

Papst Franziskus hat sich ungewohnt offen über das Konklave 2005 geäußert, an dessen Ende der deutsche Kardinal Joseph Ratzinger zum Papst gewählt wurde. „In diesem Konklave haben sie mich benutzt“, so Franziskus.

Laut Catholic News Agency erklärte Papst Franziskus dem Journalisten Javier Martínez-Brocal in einem Interview-Buch, das an diesem Mittwoch auf Spanisch veröffentlicht wird, er sei beim Konklave im Jahr 2005 „benutzt“ worden, um die Wahl von Kardinal Joseph Ratzinger zu verhindern. Kardinäle müssten zwar schwören, nicht zu verraten, was im Konklave geschieht, „aber die Päpste haben die Erlaubnis, es zu verraten“, erklärt Papst Franziskus die ungewöhnliche Offenheit, mit der er mit dem Journalisten über die damalige Papstwahl spricht.

Demnach sei er 2005 von einer nicht namentlich-genannten Gruppe von Kardinälen zur Wahl vorgeschlagen worden, um zu verhindern, dass Joseph Ratzinger Papst würde. Deshalb habe er zu Beginn des Wahlgangs 40 der insgesamt 115 Stimmen erhalten. „Die Idee war, die Wahl von [Ratzinger] zu blockieren“, erklärte der heutige Papst. „Sie benutzten mich, aber im Hintergrund dachten sie bereits darüber nach, einen anderen Kardinal vorzuschlagen.“ Franziskus nannte die Kardinäle nicht namentlich, habe aber hinzugefügt, dass die Gruppe keinen ‚ausländischen‘ Papst wollte. Er selbst habe damals für Ratzinger gestimmt, worüber er schon früher in seinem Buch „Latinoamerica“ berichtete. Papst Benedikt sei für ihn wie ein Vater gewesen, so Franziskus im Buch.

Franziskus sei froh gewesen, dass Ratzinger gewählt wurde und nicht er selbst: „Wenn sie jemanden wie mich gewählt hätten, der eine Menge Ärger macht, hätte ich nichts tun können. Zu dieser Zeit wäre es nicht möglich gewesen.“