Thomas Schech wird Generalsekretär des internationalen FeG-Bundes

Der Vorstandsvorsitzende der Allianz-Mission, Thomas Schech, ist zum neuen Generalsekretär des Internationalen Bundes Freier evangelischer Gemeinden (IFFEC) gewählt worden. Künftig will er die weltweite Vernetzung der Mitgliedsbünde weiter ausbauen.

Bei ihrer Generalversammlung in Nairobi (Kenia) hat die IFFEC Thomas Schech (53) zum neuen Generalsekretär berufen. Er tritt die Nachfolge des Norwegers Øyvind Haraldseid an. Zur neuen Präsidentin des internationalen Gemeindebundes wurde zudem die US-amerikanische Kirchenleiterin Tammy Swanson-Draheim gewählt. Sie folgt auf den Dänen John Nielsen.

- Werbung -

Die IFFEC wurde 1948 in Bern gegründet und vereint heute 39 Gemeindebünde in 32 Ländern. Nach eigenen Angaben gehören den angeschlossenen Kirchen rund 700.000 Mitglieder an. Das Netzwerk unterstützt Gemeinden, fördert Mitarbeitende und engagiert sich für die weltweite Mission.

Mit der Arbeit der IFFEC ist Schech bereits vertraut. In den vergangenen Jahren wirkte er im Missionsausschuss des Bundes mit. In seiner neuen Funktion möchte er vor allem die Beziehungen zu den Gemeindebünden in Afrika und Asien intensivieren. „Die Geschichte von IFFEC ist stark mit Europa und den USA verbunden, nun stehen wir an der Schwelle zu einem echten globalen Netzwerk“, sagte Schech. Zugleich unterstrich er die Bedeutung einer christuszentrierten Gemeinschaft, die kulturelle und wirtschaftliche Unterschiede überwindet.

>>> Interview mit Thomas Schech auf der Homepage des Bundes FeG