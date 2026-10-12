SPRING 2027: Aufmerksam zuhören, mutig Position beziehen

Was prägt unser Denken, Reden und Handeln? Das Festival SPRING 2027 lädt dazu ein, auf Gott zu hören und die eigene Stimme bewusst und verantwortungsvoll in Kirche und Gesellschaft einzubringen.

Das christliche Festival SPRING 2027 steht unter dem Motto „Deine Stimme“. Dies hat der Veranstalter, die Evangelische Allianz Deutschland, mitgeteilt. Vom 29. März bis 3. April werden demnach rund 3.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Willingen erwartet. Das Festival richtet sich laut Veranstalter an Menschen aller Altersgruppen. Geplant sind Bibelarbeiten, Seminare, Konzerte sowie Angebote für Familien, Paare und Alleinlebende.

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Zu den Hauptreferenten gehören die ERF-Medien-Vorstandsvorsitzende Susanne Thyroff, CHRISTIVAL-Projektleiter Chris Pahl und die Theologin Dr. Mihamm Kim-Rauchholz. Thyroff verbindet das Motto mit persönlicher Verantwortung: „Meine Stimme ist Ausdruck meiner Persönlichkeit.“ Chris Pahl betont die Bedeutung des Hörens auf Gott: „In einer Welt voller lauter Stimmen sehne ich mich persönlich danach, Gottes Stimme nicht zu überhören.“ Kim-Rauchholz erklärt, Vertrautheit entstehe nicht allein durch Worte, sondern durch die Person, die spricht. Aus dieser Vertrautheit wächst für mich die Bereitschaft, genauer hinzuhören. „Ähnlich stelle ich mir das Hören auf Gottes Stimme vor: Es beginnt vielleicht nicht damit, jedes Wort sofort zu verstehen, sondern damit, mit dem vertraut zu werden, der zu mir spricht.“

Das Festival möchte nach Angaben der Veranstalter Menschen darin unterstützen, neue Kraft für Alltag, Glauben und Gemeinschaft zu gewinnen.

Bis zum 31. Oktober gibt es einen Frühbucherrabatt.

SPRING dauert sechs Tage und findet seit 1998 immer in der Woche nach Ostern und seit 2010 in Willingen (Nordhessen) statt.