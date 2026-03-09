Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Einwurf eines Umschlags in eine Wahlurne wählen
Symbolbild (bizoo_n / iStock / Getty Images Plus)

Baden-Württemberg: Grüne punkten bei Konfessionslosen und Protestanten

Nachrichten & ThemenPolitik

Bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg war unter regelmäßigen Gottesdienstbesuchern und Senioren die CDU die beliebteste Partei. Muslime bevorzugten SPD und Linke.

Die Grünen haben ihren knappen Wahlsieg in Baden-Württemberg wesentlich konfessionslosen und protestantischen Wählern zu verdanken. Während ihnen 37 Prozent der Konfessionslosen und 30 Prozent der Protestanten ihre Stimme gaben, waren es unter Katholiken 27 Prozent und unter Muslimen nur 16 Prozent, wie die Forschungsgruppe Wahlen in Mannheim dem Evangelischen Pressedienst (epd) am Montag auf Anfrage mitteilte. Befragt wurden am Sonntag 20.784 Wähler, darunter 10.241 nach Konfession.

- Werbung -

Anders das Ergebnis bei der CDU: Ihr gaben 38 Prozent der Katholiken ihre Stimme, aber nur 30 Prozent der Protestanten, 20 Prozent der Konfessionslosen und 16 Prozent der Muslime. Bei regelmäßigen Gottesdienstbesuchern, egal ob katholisch oder evangelisch, lag die CDU mit 40 Prozent deutlich vor den Grünen (25 Prozent). Punkten konnte sie auch bei den über 60-Jährigen (39 Prozent). Aber auch die Grüne schnitten in dieser Altersgruppe überdurchschnittlich gut ab (33 Prozent).

Acht Prozent der Muslime stimmten für AfD

Die AfD als drittstärkste Kraft punktete bei Konfessionslosen (20 Prozent), Protestanten (19 Prozent) und Katholiken (17 Prozent) nahezu gleichermaßen. Von den muslimischen Wählern gaben der Partei 8 Prozent ihre Stimme; sie wählten häufiger SPD (20 Prozent) und Linke (17 Prozent).

Bei der Landtagswahl am Sonntag erzielten die Grünen nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 30,2 Prozent der Stimmen, die Union 29,7 Prozent, die AfD 18,8 Prozent. Die SPD kam auf 5,5 Prozent, FDP und Linke jeweils auf 4,4 Prozent.

Kirchenwahl in Württemberg: Das sind die Ergebnisse
Quelleepd, SZ, Forschungsgruppe Wahlen

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.