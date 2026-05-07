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Schild Margot-Friedländer-Platz in Berlin
Karsten Dreinhöfer (l-r), Vorstand Margot Friedländer Stiftung, Cornelia Seibeld, Präsidentin Abgeordnetenhaus, Brgermeister Kai Wegner (CDU), Stefanie Remlinger (Bündnis 90/Die Grünen), Bürgermeisterin von Berlin-Mitte mit dem Schild im November 2025 (Foto: picture alliance/dpa | Fabian Sommer)

Berlin: Margot-Friedländer-Platz wird eingeweiht

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Der Vorplatz des Berliner Abgeordnetenhauses wird am 7. Mai im Rahmen eines Festaktes in Margot-Friedländer-Platz umbenannt.

Mit einem Festakt wird am heutigen Donnerstag der bislang namenlose Vorplatz des Berliner Abgeordnetenhauses nach der Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer benannt. Die Namensgebung hatten Senat, Abgeordnetenhaus und der Berliner Bezirk Mitte im vergangenen November beschlossen. Damit werde das Leben und Wirken von Margot Friedländer gewürdigt, die sich als Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin unermüdlich für Erinnerung, Aufklärung und Menschlichkeit eingesetzt habe, hieß es.

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Die Berliner Ehrenbürgerin war am 9. Mai 2025 im Alter von 103 Jahren gestorben. Friedländer war als Jüdin in der NS-Zeit in das KZ Theresienstadt verschleppt worden und später in die USA emigriert. Mit 88 Jahren kam sie zurück nach Berlin.

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