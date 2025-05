Holocaust-Überlebende Margot Friedländer verstorben

Nach übereinstimmenden Medienberichten starb die 103-Jährige am heutigen Freitag in ihrer Heimatstadt Berlin. Friedländer setzte sich bis zuletzt für Toleranz und Menschlichkeit ein.

Friedländer wurde 1921 in Berlin als Kind einer jüdischen Familie geboren. Als junge Frau deportierte sie das NS-Regime 1944 nach Theresienstadt. Friedländer überlebte. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden in Auschwitz von den Nazis ermordet, ihr Vater starb bereits 1942 in einem Vernichtungslager.

60 Jahre lang lebte Friedländer im Exil in New York, kehrte jedoch im Alter von 88 Jahren zurück nach Berlin und nahm auch wieder die deutsche Staatsbürgerschaft an. Sie engagierte sich als Zeitzeugin für Toleranz, Menschlichkeit und gegen Antisemitismus. Am 23. Januar 2023 wurde die damals 101-jährige Friedländer mit dem Bundesverdienstkreuz erster Klasse ausgezeichnet.