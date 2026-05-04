Gekürzte Entwicklungshilfe: Schweizer Hilfswerk schließt weitere Auslandsbüros

Das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz schließt mehrere Büros in Lateinamerika, Afrika und Osteuropa. Grund sind massive Kürzungen bei staatlicher Entwicklungshilfe.

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Wie das Portal ref.ch berichtet, schließt das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Heks) gleich mehrere Auslandsbüros – unter anderem in Moldawien, Venezuela und Senegal. Bereits vor zwei Jahren wurde ein Standort im Irak aufgegeben. Grund sind weltweit sinkende Mittel für Entwicklungszusammenarbeit. „Das geschieht sicher nicht jedes Jahr“, sagt Regula Hafner, stellvertretende Leiterin des Bereichs Globale Zusammenarbeit, im Gespräch mit ref.ch.

Angesichts der Kürzungen müsse Heks neu bewerten, wo Unterstützung am dringendsten benötigt werde. Zentrale Fragen seien: „Sind die Partner noch auf viel Unterstützung angewiesen? Haben diese Projekte Priorität? Wie lässt sich das Projekt weiterhin finanzieren?“ Ziel sei es, begrenzte Mittel möglichst wirksam einzusetzen. Aktuell sei Heks jetzt noch in 30 Ländern aktiv, heißt es.

Global sind 2025 die Zuwendungen der 38 Mitglieder der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) um 23,1 Prozent zurückgegangen, heißt es. Deutschland kürzte seine Ausgaben für Entwicklungshilfe im Vorjahr um 17,4 Prozent, steht aber trotzdem auf Platz eins der Liste der größten Geberländer, da die USA ihren Beitrag um über 50 Prozent verringerten. Zu großen Einschnitten kam es auch in Japan und Frankreich.

Zahlreiche Kürzungen betreffen laut ref.ch Lateinamerika. In Venezuela hat Heks ein Projekt beendet, das mehr als 1,3 Millionen Menschen geholfen habe, Zugang zu fruchtbarem Land zu erhalten. Zudem unterstützte man Projekte im Bereich Wasser- und Sanitärversorgung sowie der Abfallwirtschaft.

>>>>hier geht’s zum kompletten Artikel bei ref.ch

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