OECD: Entwicklungshilfe 2025 so stark gesunken wie nie

Die internationale Entwicklungshilfe ist im Vorjahr massiv eingebrochen. Besonders große Geberländer kürzten drastisch – mit dramatischen Folgen für arme Länder.

Nach vorläufigen Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) sank die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) der DAC-Mitgliedstaaten real um 23,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr – der stärkste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Insgesamt stellten die Geberländer noch 174,3 Milliarden US-Dollar bereit, was lediglich 0,26 Prozent ihres gemeinsamen Bruttonationaleinkommens entspricht. Damit liegt das Niveau wieder auf dem Stand von 2015, dem Jahr der Verabschiedung der UN-Nachhaltigkeitsziele (Agenda 2030), heißt es in einer Mitteilung der OECD.

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Besonders auffällig: Erstmals reduzierten laut OECD die fünf größten Geberländer ihre Entwicklungshilfe gleichzeitig. Die Vereinigten Staaten verzeichneten mit minus 56,9 Prozent den stärksten Einbruch. Bedingt dadurch ist Deutschland trotz eigener Kürzungen mit 29,1 Milliarden US-Dollar aktuell weltweit größtes ODA-Geberland. Insgesamt verantworten die fünf größten Geberländer 95,7 Prozent des weltweiten Rückgangs, heißt es. Während bilaterale Hilfen für klassische Entwicklungsprogramme stark sanken, blieb die Unterstützung für die Ukraine auf hohem Niveau.

Carsten Staur, Vorsitzender des Entwicklungshilfeausschusses der OECD, warnt: „Wir leben in einer Zeit wachsender humanitärer Not. Die Welt braucht mehr ODA, nicht weniger – um extreme Armut zu bekämpfen, Stabilität zu fördern und globale Verantwortung zu übernehmen.“ Für 2026 rechnet die OECD dennoch mit einem weiteren Rückgang der Entwicklungshilfe.

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