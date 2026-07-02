Kirchen warnen Bundesregierung vor Kürzungen in der Entwicklungshilfe

Evangelische und katholische Kirche kritisieren gemeinsam geplante Kürzungen bei der Entwicklungshilfe – und warnen vor langfristigen Folgen für Frieden und Stabilität.

Aus den Kirchen wird Protest gegen weitere Kürzungen bei der deutschen Entwicklungshilfe laut. Deutschland dürfe sich nicht aus der Verantwortung stehlen. «Wir appellieren an die Bundesregierung und den Bundestag: Stoppen Sie die Kürzungen», heißt es in einem Aufruf, der von der Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Anna-Nicole Heinrich, und der Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Irme Stetter-Karp, unterzeichnet ist und dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt. Zuerst hatte das «RedaktionsNetzwerk Deutschland» (RND, Mittwoch) berichtet.

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Nach Angaben des Entwicklungsministeriums soll der Etat für das Haus laut Eckwertebeschluss der Bundesregierung im kommenden Jahr um knapp 600 Millionen Euro auf etwa 9,5 Milliarden Euro sinken. Damit würde er das fünfte Jahr in Folge schrumpfen und seit 2022 um knapp ein Drittel zurückgehen. Für nächste Woche wird der konkrete Haushaltsentwurf für 2027 erwartet.

Warnung vor Konflikten in der Zukunft

«Gerade jetzt, wo Kriege und Krisen das Weltgeschehen beherrschen, soll dort gespart werden, wo Leben gerettet, Hunger bekämpft und Frieden gestärkt wird», heißt es in dem Kirchen-Appell, der laut RND von der Kirchenpräsidentin der Evangelisch-reformierten Kirche, Susanne Bei der Wieden, mitgetragen werde. «Wer heute bei der Entwicklung, Gesundheit und dem Wohle der Menschen spart, zahlt morgen für Krisen, Konflikte und Instabilität», heißt es in dem Text.

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