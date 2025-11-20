Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Ausstellung Promisglauben
Foto: PromisGlauben

PromisGlauben auf Tour

MedienPromis glauben

Es begann 2011 als Unterrichtsentwurf eines Religionslehrers. Heute ist PromisGlauben ein reichweitenstarkes Internetportal – und aktuell als Ausstellung in einer Münchener Berufsschule zu sehen.

Im Jahr 2011 diskutierte Religionslehrer Markus Kosian mit seinen Schülerinnen und Schülern über Fußballtrainer Jürgen Klopp und dessen christlichen Glauben. Was er damals nicht ahnte: Aus dieser Unterrichtsstunde entwickelte sich eine Ausstellung und ein Internetportal. Mittlerweile wurde „PromisGlauben“ an über 80 Orten – Schulen, Bildungseinrichtungen und Kirchengemeinden – präsentiert. Aktuell gastiert die Ausstellung an der Berufsschule für das Bäcker- und Konditorhandwerk in München – auf Initiative einer Religionslehrerin vor Ort. Die bayerische Kultusministerin Anna Stolz sandte ein Grußwort zur Eröffnung, in dem sie die Herzensbildung in der Schule und die Ermutigung, die PromisGlauben bietet, hervorhob.

„Wir sind keine Plattform, die sagt, das sind alles super Vorbilder“, sagt Initiator Markus Kosian. Es gehe darum, Menschen ins Nachdenken zu bringen. Denn: „Glaube ist nicht alt oder verstaubt!“ Rund um Kosian hat sich ein Team aus Freunden, Bekannten und sogar Schülern gebildet, die das Projekt weiter ausbauen. Auch an der Universität Bamberg war die Ausstellung schon ein Semester lang zu sehen.

Weiterlesen: PromisGlauben auf Jesus.de

Click here to display content from Instagram.
Learn more in Instagram’s privacy policy.

Transparenzhinweis: Jesus.de ist Partner von PromisGlauben

Bülent Ceylan: „Mich macht Jesus Christus glücklich“

NEWS & Impulse

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.