SC Freiburg im Europaleague-Finale – Torwart lobt Gott

Der Fußball-Bundesligist SC Freiburg hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Finale eines europäischen Wettbewerbs erreicht. Keeper Noah Atubolu feierte das mit einer ganz besonderen Instagram-Story.

Feststimmung im Breisgau: Der SC Freiburg hat durch einen 3:1-Erfolg gegen Sporting Braga (Portugal) das Finale der Europaleague erreicht. Am 20. Mai trifft die Mannschaft von Trainer Julian Schuster in Istanbul auf den englischen Club Aston Villa, der sich gegen den Premier-League-Rivalen Nottingham Forrest durchsetzte.

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Freiburgs Keeper Noah Atubolu postete nach dem Sieg seiner Mannschaft eine Story in seinem Instagram-Kanal. Darin heißt es: „Dear God, thank you for everything“ („Lieber Gott, danke für alles“). Es ist nicht das erste Mal, dass der 23-Jährige öffentlich seinen christlichen Glauben bekennt. Am Karfreitag hatte er in einer anderen Story geschrieben: „Jesus hat es für dich vollbracht.“ Und in seinem Instagram-Profil stehen als einzige Worte: „God is great“ („Gott ist groß“).

Noah Atubolu (*2002) durchlief ab 2015 diverse Jugendmannschaften beim SC Freiburg. 2020 rückte er in die zweite Mannschaft auf, seit der Saison 2023/24 ist er Stammtorhüter in der Bundesliga. Er ist Rekord-Torhüter der deutschen U21-Nationalmannschaft (22 Einsätze) und hält den Bundesliga-Rekord für die meisten nacheinander gehaltenen Elfmeter (fünf).

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