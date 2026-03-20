Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Mann verdeckt sein Gesicht
Foto: nemke / gettyimagesplus

Studie: Religionslosigkeit fördert Angststörungen

Nachrichten & ThemenGesellschaft

Eine Analyse von Gesundheits- und Kulturdaten zeigt: Wo religiöse Erziehung abnimmt, steigt die Angstbelastung von Kindern deutlich. Forschende sehen einen Zusammenhang.

Ein Forschungsteam des Forschungs- und Behandlungszentrums für psychische Gesundheit (FBZ) der Ruhr-Universität Bochum hat untersucht, wie die weltweit beobachtete Zunahme von Angststörungen bei Kindern und Jugendlichen mit Veränderungen in gesellschaftlichen Erwartungen und Erziehungswerten zusammenhängt. Dabei zeige sich, dass religiöser Glaube ein entscheidender Schutzfaktor für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ist, so die Forschenden. Die Abnahme von Religiosität in der Erziehung sei weltweit der entscheidendste Risikofaktor für Angststörungen.

- Werbung -

„Religiosität fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl und gibt dem Leben eine Richtung“, sagt der Hauptautor der Studie, Leonard Kulisch. Fehle diese Ressource, fehlten oft auch stabile soziale Netzwerke und feste Routinen. Individualität und Eigenständigkeit seien in den bestehenden Wirtschaftssystemen sinnvoll, um im Wettbewerb zu bestehen und Innovationen zu fördern, so Kulisch. „Doch in westlichen Ländern hat die Ausprägung dieser Werte das gesunde Maß überschritten.“ Um Kinder dennoch zu stärken, empfehlen die Forschenden alternative Gemeinschaftsformen – etwa Vereine, Gruppenangebote oder stärker gemeinschaftsorientierte Arbeit in Kitas und Schulen.

Grundlage der Analyse waren Gesundheitsdaten aus 70 Ländern sowie Kulturdaten des World Values Survey. Dabei betrachtete das Forscherteam nach eigenen Angaben Entwicklungen von 1989 bis 2022.

>>> zur Studie in der Zeitschrift Developmental Science (Englisch)

Das könnte Sie auch interessieren:

Studie: Warum besuchen Familien Gottesdienste?
QuelleRuhr-Universität Bochum

NEWS & Themen

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

1 Kommentar

  1. Ich denke, das hängt sehr von der Religion, konkreten Glaubensgemeinschaft und dem Glauben der Erziehungsberechtigten ab

    Schließlich arbeiten nicht wenige Glaubensgemeinschaften sehr mit Angst, nicht nur gegenüber Kindern.

    Ein Kind, das ständig vom Teufel hört, ist sicherlich kaum angstfrei.

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT – unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.
Wir liefern dir die interessantesten NEWS,
Interviews und Geschichten aus der christlichen Welt.
Kompakt, relevant, inspirierend.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.