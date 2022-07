Studie zu Evangelisation: Leitende missverstehen gläubige Jugendliche

Eine britische Studie hat Jugendleiter und Jugendliche zum Thema Evangelisation befragt. Dabei wurde deutlich, dass die befragten Gruppen unterschiedliche Schwerpunkte setzen.

Die befragten Jugendleiterinnen und -leiter ermutigen junge Leute hauptsächlich darin, Freundinnen und Freunde in die Kirche einzuladen. Die Jugendlichen sprechen jedoch deutlich häufiger mit Bekannten über den Glauben, statt sie einzuladen – und zwar doppelt so oft. Regelmäßig über den Glauben sprechen 34 Prozent, heißt es in der Influencers-Studie von 9 Dot Research.

Die Jugendlichen wurden ebenfalls gefragt, welche Unterstützung im Bereich Evangelisation sie sich wünschen würden. Sie gaben an, sie wollten öfter über Evangelisation diskutieren und davon hören, wie andere über den Glauben sprechen. Die Jugendleitenden dagegen gaben an, dass ihre Kirche hauptsächlich Events organisiert, zu denen die Jugendlichen Freundinnen und Freunde einladen können. Die Kirchen der Leitenden sind allerdings mehr darauf fokussiert, die eigenen Jugendlichen in der Gemeinde zu halten. Nur acht Prozent legen ihren Fokus darauf, Neue zu erreichen.

Freunde sind wichtig für Glauben

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass unter anderem der Einfluss gleichaltriger Christinnen und Christen wichtig für die Bekehrung der Jugendlichen ist. So helfen die Freundinnen und Freunde ihnen, einen eigenen Glauben zu entwickeln, erzählen vom eigenen Glauben und laden sie zu Events ein.

Die Jugendlichen geben fehlendes Wissen zu schwierigen Fragen und Desinteresse ihrer Freundinnen und Freunde als die größten Hindernisse an, den Glauben mit ihnen zu teilen. Im Gegensatz dazu schätzen die Jugendleiterinnen und -leiter fehlendes Selbstbewusstsein als größte Hürde ein. Zwei Drittel der Jugendlichen bezeichnen sich als selbstbewusst genug, aber trotzdem wünschen sich 80 Prozent mehr Selbstbewusstsein.

In Auftrag gaben die Studie: Alpha, Church Army, Church of England, Hope Together, Scripture Union, Youth for Christ und Youthscape.