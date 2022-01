„Theo Livestream“: Macht Feindesliebe Sinn?

Das Evangelische Jugendwerk in Württemberg (EJW) und der CVJM Württemberg setzen ihr theologisches Talkformat mit der sechsten Staffel fort. Es gehe um „hochaktuelle Themen“, die in der Impfdebatte an Bedeutung gewonnen hätten.

Am 23. Januar beginnt die 6. Staffel von „Theo Livestream“, dieses Mal wieder im Talk-Format – und interaktiv. Ziel sei es, viele junge Menschen für theologische Themen zu begeistern, heißt es auf der Webseite des EJW. Das Talkformat präsentiere „Theologie mit Bodenhaftung“, die verständlich, relevant und persönlich sei.

Die drei Folgen zu den Themen „Macht“, „Feindesliebe“ und „Sinn“ werden sonntags (23.1., 30.1. und 6.2.) jeweils ab 18:30 live über den YouTube-Kanal des EJW übertragen. Junge Theologinnen und Theologen eröffnen die Themenabende mit einem Input. Anschließend können sich die Teilnehmenden online beteiligen und Fragen stellen.

Jonnes liefert Live-Musik

Auch Gehörlose haben durch Untertitel die Möglichkeit, am Dialog teilzuhaben. Sänger und Songwriter Jonnes ergänzt die theologischen Beiträge durch Live-Musik. Außerdem gibt es persönliche Reflexionsphasen.

Im Anschluss an die Sendung haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit den Referierenden per Video-Konferenz ins Gespräch zu kommen. Dabei können noch offene Fragen weiter diskutiert werden. Dieses Jahr mit dabei sind: Die Theologiestudierenden Magdalena Mauz und Wolf Kammerer sowie Eva Karmrodt, Pfarrerin und Lehrerin für Evangelische Religion am Evangelischen Seminar in Maulbronn, und Pfarrer Johannes Seule.

