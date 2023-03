TV-Tipp: Die Jesus Biker

Von wegen Hells Angels: Thomas Draxler ist Gründer der Jesus Biker. Eine TV-Reportage über einen Roadtrip mit Gott und Harley Davidson.

Hat das Leben nicht noch mehr zu bieten? Diese Frage stellt sich Reporter Friso Richter vom Hessischen Rundfunk (HR) in der Serie „Friso sucht die Freiheit“. „Obwohl er alles hat, fehlt irgendetwas!“, heißt es in der Programmbeschreibung. Deshalb macht er sich mit seinem Motorrad auf einen Roadtrip und sucht Menschen, „die ihr Glück, ihre Freiheit gefunden haben“.

In der Folge „Die Jesus Biker“ besucht Richter Thomas Draxler. Dabei geht es um die Frage „Macht Glaube wirklich frei?“. Draxler überlebte 2021 schwer verletzt einen Sturz vom Dach. Dieses Erlebnis bestärkte ihn in seinem Glauben an Jesus.

„Jesus Christus, Weg, Wahrheit, Leben“

Draxler fährt seit 2014 mit einer Kutte, auf der „Jesus Christus, Weg, Wahrheit, Leben“ steht, durch die Gegend. Diese schenkte ihm der befreundete Präsident eines Rockerclubs, als er den Gründer der Jesus Biker für seinen Verein gewinnen wollte. Draxler lehnte laut der katholischen Nachrichtenplattform Domradio mit diesen Worten ab: „Ich trage nur noch das Colour auf dem Rücken, auf dem steht, woran ich glaube!“

Anfangs fuhr Draxler alleine, inzwischen zusammen mit über 40 Bikerinnen und Biker aus allen Konfessionen. Draxler selbst ist gläubiger Katholik. 2019 veranstalteten die Jesus Biker den „PEACE-RIDE“ nach Rom. Dort übergaben sie Papst Franziskus eine Harley Davidson. Deren Verkaufserlös spendeten sie anschließend für den Bau eines Waisenhauses in Uganda.

