USA: 200 zum Tod verurteilte Menschen waren nicht schuldig

Seit 1973 sind in den USA 200 zu Unrecht zum Tod verurteilte Menschen freigelassen worden. Sie verbrachten durchschnittlich 13 Jahre in der Todeszelle.

Dies geht aus einem Bericht des Todesstrafen-Informationszentrums in Washington hervor. Dieser „historische Meilenstein“ zeige die Fehlbarkeit der Todesstrafe. Die falschen Urteile seien auf Fehler, Amtsvergehen und die politischen Ambitionen von Regierungsvertretern zurückzuführen, erklärte Exekutivdirektorin Robin Maher am Mittwoch (Ortszeit) in Washington.

Nach Angaben der Forschungseinrichtung in Washington haben die unschuldig Verurteilten bis zu ihrer Freilassung im Durchschnitt 13 Jahre im Todestrakt zugebracht. 65 Prozent der Freigelassenen seien Afro-Amerikaner. Seit den 1970er Jahren wurden in den USA 1.591 Menschen hingerichtet.

Der 200. Freigelassene war laut Informationszentrum der 1983 zum Tod verurteilte Larry Roberts in Kalifornien. Er soll einen Mithäftling und einen Gefängniswärter erstochen haben. Das Urteil stützte sich auf Aussagen von Häftlingen und wurde später aufgehoben. Vor wenigen Tagen habe der Generalstaatsanwalt von Kalifornien beschlossen, auf ein neues Verfahren zu verzichten.

Laut Bericht hatte Florida mit 30 seit 1973 die höchste Anzahl von Todestrakt-Entlastungen aller Bundesstaaten, gefolgt von Illinois (22) und Texas (18).

Den Bericht finden Sie hier. Darüber hinaus gibt es eine ausführliche Auflistung aller 200 Fälle.