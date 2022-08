Willow-Vorsitzender Eggers: Missionarische Gemeinden werden immer wichtiger

In 30 Jahren wird es weniger auf die Denomination einer Gemeinde ankommen, glaubt Ulrich Eggers, Vorsitzender von Willow Creek Deutschland. „Entscheidend wird sein, ob eine Gemeinde missionarisch ist.“

Von Daniel Wildraut

Gemischte Gefühle beim „Willow Creek“-Leitungskongress in Leipzig. Einerseits freue man sich riesig, endlich wieder zusammenkommen zu können, sagt der Willow-Vorsitzende Ulrich Eggers zum Auftakt der Veranstaltung. Und eine Blitzumfrage zeigt: Die Mehrzahl der Teilnehmenden ist mit einer fröhlichen Grundstimmung angereist.

Die Erwartungen sind augenscheinlich hoch. Doch der Blick auf die Zahlen schmerzt: „Wir waren für den ursprünglichen Termin im Februar von der Teilnehmerzahl her auf einem guten Weg“, so Eggers. „Doch dann kam Corona.“

Eggers weiter von „missionarischen Gemeinden“ überzeugt

Knapp 3.700 Teilnehmende sind in Leipzig dabei. Dazu kommen laut Veranstalterangaben noch etwa 1.000 Personen an den verschiedenen Übertragungsorten. „Wir waren auch schon einmal 10.000 oder 12.000“, sagt Eggers. Von der Wichtigkeit der gemeinsamen Vision ist er indes weiter überzeugt: „Missionarische Gemeinden werden in der Krise gebraucht – jetzt erst recht.“

Willow sei eine Bewegung von Jesus-Nachfolgern „im Tun“. Die Stärke von Willow sei es, eine konfessionsübergreifende Plattform zu sein. „Wir sind offen für alle, die unsere Vision teilen“, so Eggers. In 30 Jahren werde es nicht mehr so sehr auf die Denomination einer Gemeinde ankommen, sondern ob sie missionarisch sei.

Unter dem Label „Willow+“ wolle man künftig neue Partner mit ins Boot holen. „Die Ursprungsgemeinde in Chicago ist schon lange nicht mehr alleiniger Impulsgeber.“ Auch andere Gemeinden seien längst im Fokus – sowohl in den USA, als auch in Deutschland.

Kongresse ermutigen und inspirieren

Der sächsische Landesbischof Tobias Bilz betonte in seinem Grußwort zum Kongress, dass Glaube ein „Beziehungsgeschehen“ sei. Drei Dinge wünsche er dem Kongress: Gegenseitige Ermutigung („… denn ich habe viel mit entmutigten Menschen zu tun“), die Überwindung der Vereinzelung, auch der konfessionellen. Er habe selbst erlebt, dass darauf viel Segen ruhen könne. Und schließlich Inspiration. Die habe er bei Willow persönlich erlebt.

Die Coronakrise, gerade der erste kirchliche Komplett-Lockdown, habe ihn ins Nachdenken gebracht. „Alles stand still. Es war die Chance, sich der Frage zu stellen: Ist das, was wir tun, eigentlich immer das Richtige?“ In Deutschland seien wir sehr vom Leistungsprinzip getrieben. Getreu dem Motto: „Wenn wir genügend tun, dann wird der Herr es schon segnen. Ist es nicht vielleicht ganz anders?“

Der Leitungskongress in Leipzig ist der 38. „Willow Creek“-Kongress, der seit 1996 in Deutschland stattgefunden hat. Rund 175.000 Menschen nahmen zusammengenommen daran teil. Willow Creek Deutschland ist Mitglied der „Arbeitsgemeinschaft Missionarischer Dienste“ in der EKD, versteht sich jedoch als kirchenunabhängige, überkonfessionelle Plattform. Ihren Ursprung hat die Kongressbewegung in der Willow Creek Community Church in South Barrington/Chicago, die zu den größten Gemeinden der USA gehört.