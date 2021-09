YouVersion: US-Kirche will Bibel bis 2033 in alle Sprachen übersetzen

Die bekannte Bibel-App YouVersion kooperiert mit einer Gruppe von zehn Organisationen, um die Bibel bis 2033 für 95% der Weltbevölkerung lesbar zu machen.

Bobby Gruenewald, Gründer von YouVersion und Pastor und Innovation Leader der Life.Church, sagte der Christian Post in einem Interview, dass sie erkannt hätten, in wie vielen Sprache die YouVersion-App noch nicht verfügbar sei und sie deshalb expandieren müsse – vor allem in kleinen Sprachgruppen, welche noch nie das Evangelium gehört hätten.

Übersetzungsgeschwindigkeit hat sich deutlich erhöht

Das Neue Testament soll bis 2033 sogar in 99,96% aller Sprachen verfügbar sein. Zum jetzigen Zeitpunkt haben noch über 50% der Sprachen weltweit keine Bibel in ihrer Muttersprache. Jeder sechste Mensch auf der Welt (1,3 Milliarden) hat keinen Zugang zu einer vollständig übersetzten Bibel. Deshalb hätten viele Leuten gedacht es würde noch weitere 100 bis 200 Jahre dauern bis die komplette Bibel in alle Sprachen übersetzt sei, so Bobby Gruenewald in einem Interview mit Premier Christian News.

Durch die finanzielle Unterstützung von seitens YouVersion und neue technische Errungenschaften und Übersetzungsmethoden hätte sich die Geschwindigkeit der Übersetzungsarbeit der Bibel jedoch deutlich erhöht, sagte Gruenewald weiter.

Bibel App: 500% Wachstum pro Jahr

Die zehn Partnerorganisationen von YouVersion haben sich unter dem Namen „illumiNations“ zusammengeschlossen. Diese Kollaboration ermöglicht eine bessere Zusammenarbeit der verschiedenen Übersetzerteams und bietet ihnen eine zentralisierte Datenbank.

Zu „illumiNations“ gehören: Wycliffe Bible Translators, die American Bible Society, Biblica, die Deaf Bible Society, Lutheran Bible Translators, Pioneer Bible Translators, Seed Company, SIL, United Bible Societies und The Word for the World.

Die Bibel App von YouVersion hat, laut Bobby Gruenewald, während der Corona-Pandemie ein enormes Wachstum erlebt. Die letzten Jahre seien es etwa 500% Wachstum pro Jahr gewesen.

Links: illumiNations, YouVersion and illumiNations vision to see New Testament translated for 99.9% of the world’s population gaining momentum (Premier Christian News) und YouVersion partners with translation groups in campaign to translate Bible globally by 2033 (The Christian Post)