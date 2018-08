Wie können und sollen wir die Wunder Jesu heute verstehen? Widersprechen sie nicht der Vernunft? Sind Wunder „real“? FeG-Pastor Raphael Vach fasst im ersten Teil seiner Auseinandersetzung mit dem Thema den biblischen Befund zusammen.

Unvergessen. Ich las in der Bibel, dass Gott für mich sorgt. In der kommenden Nacht träumte ich dann Szenen, die keinen Sinn ergaben. Am Tag darauf griff Gott in mein Leben ein. Er löste ohne mein Zutun mehrere Probleme und die Szenen des Traumes setzten sich wie Puzzleteile zusammen. Ein Bild entstand, das zu mir sprach: Gott versorgt. Das für mich größere Wunder geschah später: Als ich Zeckenfieber bekam und meine Zukunft offenstand, geriet meine Umwelt in Unruhe. Mir selbst aber hatte Jesus Vertrauen geschenkt. Die Sprache des Wunders hatte mich erreicht. Seit diesen Tagen schaue ich bei Jesu außergewöhnlichen Taten genauer hin.

Bei Wundern genauer hinschauen

Eine erste Spur, die Sprache der Wunder Jesu zu hören, legt der Evangelist Matthäus. Anders als viele Christen seiner Zeit entdeckt er in den Worten aus Jesaja „Er hat unsere Schwächen weggenommen und unsere Krankheiten fortgetragen“ einen Bezug auf die Heilungen Jesu (Matthäus 8,17). In dem Machterweis, alle „Krankheit und alle Schwäche im Volk“ heilen zu können (Matthäus 4,23), erfüllt sich für ihn, dass der auf den Plan getreten ist, der den tieferen Schaden des Volkes heilt (5. Mose 7,15; Matthäus 9,35 f). Gottes endgültiges Ziel mit dem Menschen ist nicht das Leid, wenn auch das Hauptziel auf Erden die Jüngerschaft ist (Matthäus 28,19).

Selbst wenn klar ist, dass diese umfassende Heilungsaussage kein statistischer Befund ist: ein Krankenlager wie am Teich Bethesda ist auch nach dem Durchzug Jesu voller Kranker (Johannes 5,1-3). Dennoch ist die Botschaft doch tröstlich: Es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Gerade das Wunder von Bethesda zeigt, dass Jesus selbst einer 38-jährigen Zeit der Lähmung ein Ende setzen kann. Vor allem aber durchbricht Jesus Isolation und Hoffnungslosigkeit. Er ist die Krise jeglicher Resignation.

Zeichen der Herrschaft Gottes

Mit Jesus verändern sich die Machtverhältnisse. Wunder sind Zeichen seiner befreienden Königsherrschaft. Stichwort Dämonenaustreibung: Menschen, die unter einer fremden Macht stehen, werden zu einem Leben mit Gott und in Gemeinschaft mit anderen Menschen befreit. Jesus spricht: „Wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen“ (Lukas 11,20). Letztlich ist die Situation eines Besessenen die eines jeden Menschen unter der Herrschaft der Sünde. Er verfügt über keine Macht, sich selbst aus ihrer Gewalt zu lösen. Gott allein durchbricht ihre Herrschaft. Seine Wunder sind deshalb immer Ausdruck seiner grenzenlosen Gnade und Vergebung.

Es verwundert daher nicht, dass Jesus um Vertrauen wirbt. Er schenkt Heil, nicht selten Heilung. Ersteres kann man nicht sehen, zweites soll Rettung sichtbar machen. Das Wunder soll auf den Heiland hinweisen. Wo Jesus auf Ablehnung stößt, kann er nicht wirken. Dies gilt selbst dann, wenn Vertrauen in seine Macht besteht (Markus 6,1-6a). Eine andere notwendige – wenn auch nicht hinreichende – Voraussetzung zur Heilung ist der Wille, gesund zu werden (Johannes 5,6). Gegen den Willen des Menschen handelt Jesus nicht.

Jesus handelt, nicht wir

Ansonsten ist es ermutigend zu sehen, dass Jesus nicht den Glauben der Kranken als psychologische Voraussetzung braucht, um zu heilen. Andere mögen sich für die Kranken an Jesus wenden. Selbst deren Glaube mag reiner Wunderglaube sein (Johannes 4,43f). Er mag gar der Kraft Jesu nur begrenzt Vertrauen schenken und mit Zweifeln durchsetzt sein (Markus 9,24) – egal. Noch deutlicher wird dies, als Jesus für Menschen Wunder tut, die diese weder erbitten noch bemerken (Johannes 2,9f). Er heilt ungefragt Menschen (Johannes 9,1). Teilweise wissen sie gar nicht, dass es Jesus ist (Johannes 5,13). Jesus heilt trotzdem. Denn die Beweggründe für Jesu Heilungen liegen letztlich in ihm allein. In seinen Taten kommt die gnädige Zuwendung Gottes als Grund seiner Sendung in den Blick. Mitleid lässt ihn handeln (Matthäus 9,36; 14,13; 15,32; 20,34).

Die Taten Jesu bringen zum Ausdruck, wer Jesus ist und was er gibt, nicht zuletzt wozu seine Wunder dienen. Sprachlich am konsequentesten hat das der Evangelist Johannes beschrieben. Er redet bei den Wundern Jesu immerzu von „Zeichen“ und verweist damit auf die Sprache der Wunder. Die beiden „Auftaktwunder“ von Kana, die er schildert, zeigen so zum einen, dass Jesus des Menschen größte Not wenden kann (in Johannes 4 die Todesnot eines Kindes). Zum anderen aber in Johannes 2, dass das, was er gibt, mehr als notwendig ist. Das dort an den Anfang der Zeichen gesetzte Weinwunder steht für die Lebensfülle, die Freude, die Herrlichkeit. Jesus bringt Leben im Überfluss (Johannes 10,10). Seine Wunder sind Zeichen für dieses Leben, Ausrufezeichen hinter seiner Person. Sie sollen zum Glauben an ihn führen (Johannes 20,30f). Liebe ist der Grund der Sendung Jesu, Glaube deren Ziel, Wunder ihr Ausdruck und Mittel. Bei den Jüngern kommt Jesus zum Ziel. Zeichen der überfließenden Güte Gottes führen sie zu Glauben und Umkehr (Lukas 5,1-11; Johannes 2,1-11; 21).

Vertrauen: das größte Wunder

Die Geschichte der Wunder Jesu lehrt uns, dass sie hilfreiche Zeichen sind, wo Menschen sich durch sie auf den Weg machen und sich auf Jesus einlassen. Der Beamte aus Kapernaum ist ein Beispiel dafür (Johannes 4,46-54). Es passiert aber auch nicht selten, dass Menschen trotz großer Zeichen nicht glauben (Johannes 12,57). Jesus merkt sogar einmal an, dass ein Glaube an ihn, der nur auf Zeichen beruht, nicht der Glaube ist, auf den Jesus zielt (Johannes 2,23-25). „Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht!“ (Johannes 4,48), kritisiert Jesus nicht nur die Sucht nach Wundern (vgl. Johannes 6,26f). Zeichenforderungen weist Jesus deshalb von sich (Johannes 2,18). Dem ultimativen, unwiderlegbaren Zeichen vom Himmel verweigert er sich (Johannes 6,30).

Ein Glaube, der mit den Wundern Jesu steht und fällt, ist für Jesus weder tragfähig noch erwünscht. Er ist kein Vertrauen. Nikodemus, den die Wunder Jesu auf die Spur setzen, muss doch lernen, dass das eigentliche Wunder dieses Vertrauen ist. Dies aber kann er nicht zur Welt bringen (Johannes 3,2-3). So erstaunt es nicht, dass alle Evangelien als letztes Wunder vor Jesu Abschlusswirken in Jerusalem erzählen, dass Blinde von ihm die Augen geöffnet bekommen, auch für Jesus (Markus 10,46-52; Johannes 9). Letzteres bleibt aber aus, wenn Menschen sich selbst für sehend halten (Johannes 9,39-41).

Jesus Christus als Ziel

Wer in den außergewöhnlichen Taten Jesu sein Sprechen in das gewöhnliche Leben vernimmt, kann großes Glück erfahren. Wer nicht auf Wunder vertraut, sondern sich Jesus anvertraut, erhält ein wunderbares Leben. Wer immer dabei auch Wunder erfährt, steht in der Gefahr, sich auf diese zu fokussieren und sie nicht als Zeichen zu verstehen, wer Jesus ist. So will sich zum Beispiel die Menschenmenge nach der Speisung der 5.000 Jesus als König greifen und sichern. Auch wenn sie ihm göttliche Qualitäten zusprechen (Johannes 6,14), merken sie gar nicht, wie sie Jesus zur Geisel ihrer Bedürfnisse degradieren. Diesem und ähnlichen Versuchen hat sich Jesus auf Dauer immer entzogen (Johannes 6,15).

In der Folge zeigt sich, dass man auch als Jünger Jesu in Stürme geraten kann (Johannes 6,16-21). Jesus ist kein Garant eines heilen Lebens. Aber wo immer Menschen Jesus als den anrufen, der spricht „Ich bin“, sind sie am Ziel mit ihren Nöten, manchmal auch schneller als gedacht. Die Wunder Jesu sagen uns: Wer Jesus als den lebendigen Gott ins Boot seines Lebens holen will, der ist schon am Ziel. Durch seine Wunder können wir Jesus hören: Egal ob Wunder in Ihrem Leben passieren oder nicht, „wer an mich glaubt, wird leben, selbst wenn er stirbt“ (Johannes 11,25).

++ Teil II erscheint am kommenden Montag ++

Von Raphael Vach, Pastor der FeG Neukirchen-Vluyn