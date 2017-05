Das evangelische Kirchenmagazin „chrismon“ hat die Evangelische Kirchengemeinde Arnsdorf mit ihrem Projekt „Kinderkreis Vierkirchen e.V.“ zur „chrismon-Gemeinde 2017“ gekürt. Der Preis ist mit 3.000 Euro dotiert.

Ende der 90er Jahre haben sich die Evangelische Kirchengemeinde, die Gemeinde Vierkirchen, mehrere Vereine sowie Privatpersonen zusammengetan und die beiden vor der Schließung bedrohten Kindertagesstätten in freier Trägerschaft übernommen. Die Idee: Alle zusammen schaffen mehr. Der Evangelische Kirchengemeinde Arnsdorf „gelingt es in einem kirchenfernen und agnostischen Lebensraum zu zeigen, was christliche Identität ausmacht: gemeinsam handeln, nach vorne schauen, einander helfen und vertrauen. Frohe Botschaft nicht nur predigen, sondern leben!“, sagte chrismon-Chefredakteur und Jurymitglied Arnd Brummer bei der Bekanntgabe am Dienstag in Frankfurt am Main.

Um den Preis bewarben sich ingesamt 157 Gemeinden. Insgesamt 220.000 Stimmen wurden für die Publikumswahl abgegeben.