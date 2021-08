Am 15. August verstarb Hans Steinacker, langjähriger Verleger im Aussaat- und Brendow Verlag. Er holte die „Narnia-Chroniken“ nach Deutschland, ebenso die Tagebücher von Adrian Plass, was sich kein anderer Verlag traute. Bis zu seinem Tod war er geschätztes Mitglied einer lutherischen Kirchengemeinde in Witten an der Ruhr, nicht weit entfernt vom SCM Bundes-Verlag.

Steve Volke, sein Nachfolger bei Brendow, hat für PRO einen Nachruf auf Hans Steinacker geschrieben.