DÜNENHOF jetzt Teil von Wort des Lebens (WDL)

Das christliche Tagungs- und Gästezentrum DÜNENHOF (Cuxhaven) ist ab sofort zweiter Standort des christlichen Kinder- und Jugendwerks WDL (Wort des Lebens). Beide Vereine haben sich zu einem gemeinsamen Werk zusammengeschlossen.

Der Schenkungsvertrag wurde am vergangenen Freitag von den Vorsitzenden der Trägervereine, Dr. Martin Reh und Dieter Eggers, unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit gab die „Weggemeinschaft“, Gründer und bisheriger Träger des Dünenhofs, die Verantwortung nach 35 Jahren an WDL weiter. Die WDL-Geschäftsführer Marco Seeba und Alexander Lombardi übernehmen zusätzlich die Geschäftsführung des Dünenhofs. Als Gesamtwerk unterhält WDL nun zwei Standorte mit über 600 Betten und bis zu 90.000 Übernachtungen pro Jahr.

Beide Seiten erhoffen sich durch den Zusammenschluss eine „Win-Win“-Situation, heißt es. WDL könne nun „vielen Kindern und Jugendlichen auf den langen Freizeit-Wartelisten endlich ein attraktives Angebot an einem weiteren Standort machen.“ Gleichzeitig werde der Wunsch der Weggemeinschaft sichergestellt, weiterhin Raum und Rahmen für verschiedene Generationen zu bieten. Das bisherige Programm des Dünenhofs mit seinen Tagungen, Seminaren und dem jährlichen Festival werde durch die Kinder- und Jugendarbeit von WDL ergänzt. Schon im kommenden Sommer sollen auf dem Dünenhof die Angebote für TeenCamps verdoppelt und erstmalig auch KidsCamps angeboten werden.

Wort des Lebens (WDL) zählt zu den größten, christlichen Kinder- und Jugendwerken in Bayern. Das Werk beschäftigt an den Standorten Schloss Allmannshausen und der Seeburg am Starnberger See nach eigenen Angaben 31 Mitarbeitende und 24 FSJler.

Der DÜNENHOF in Cuxhaven ist ein gemeinnütziges Werk und gehört mit 45.000 Übernachtungen und 250 Betten zu den größten Anbietern an der deutschen Nordseeküste. Das Team besteht aus 34 Mitarbeitenden sowie 24 Jahresteamern.