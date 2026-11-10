Sankt Martin: Mehr als Laternen und Gänse

„Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne.“ Viele Kinder ziehen am 11. November gemeinsam mit ihren Eltern singend mit Laternen durch die Straßen. Doch warum ist das so, und was hat es mit der Martinsgans auf sich?

Jung. Stark. Mutig. Hilfsbereit. So schildert ihn die Legende. Demnach war Martin Soldat im römischen Heer. Bekannt wurde er später vor allem für seine Hilfsbereitschaft gegenüber Bedürftigen. Die Überlieferung schildert ihn als einen Menschen, der anderen half und seinen Besitz mit ihnen teilte. Eines Nachts begegnete ihm Jesus im Traum. Später verließ daraufhin den Militärdienst, um sich ganz dem christlichen Glauben und dem Dienst an anderen Menschen zu widmen. Und die Menschen vertrauten ihm. So sehr, dass sie ihn eines Tages baten, einen wichtigen Posten zu übernehmen. Doch der demütige Mann, der inzwischen nicht mehr ganz so jung war, empfand das als zu viel. Und so versteckte er sich. In einem Gänsestall.

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Die Leute suchten ihn, wollten ihn überreden, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen, weil sie sich keinen Besseren vorstellen konnten. Doch sie fanden ihn nicht. Er war spurlos verschwunden. Dann hörten die Menschen ein Geräusch: ein Geschnatter, aufgeregtes Schnabelklappern. Es kam aus dem Gänsestall. Sie gingen hinein, fanden den Gesuchten und überredeten ihn, mit ihnen zu kommen. So wurde aus dem einfachen Mann, dem hilfsbereiten Soldaten, ein Bischof: Bischof Martin von Tours. Sankt Martin.

Der Tag seiner Grablegung, der 11. November 397, wurde zum Gedenktag. Ein Tag, an dem man sich an Nächstenliebe, Demut und Barmherzigkeit erinnern soll.

Der historische Martin

Die Legende hat teilweise einen realen Kern. Martin wurde um 316/317 im heutigen Ungarn geboren, in der römischen Provinz Pannonien. Er war der Sohn eines römischen Offiziers und musste als Jugendlicher in die Armee eintreten. Später diente er in Gallien, dem heutigen Frankreich.

Nach dem Bericht seines Biografen Sulpicius Severus soll Martin als Soldat einem frierenden Bettler am Stadttor von Amiens die Hälfte seines Mantels gegeben haben. In der Nacht erschien ihm Christus im Traum, mit diesem halben Mantel bekleidet. Martin ließ sich daraufhin taufen. Etwa 356 verließ er das Heer, wie die Überlieferung erzählt, mit der Begründung, als Soldat Christi dürfe er nicht kämpfen. Er gründete Klöster, zuerst in Ligugé, später bei Tours. Im Jahr 371 oder 372 wurde er zum Bischof von Tours gewählt. Dieses Amt übte er bis zu seinem Tod aus. Er starb am 8. November 397 in Candes. Beigesetzt wurde er am 11. November in Tours, und an diesem Tag wird seither sein Gedenken gefeiert.

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Die Mantelteilung ist eines der bekanntesten Motive christlicher Kunst. Sie verbindet Martins Leben mit dem Gebot aus dem Matthäusevangelium: „Was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40).

Ein Fest mit vielen Wurzeln

Der 11. November war im Mittelalter vor allem ein Termin im bäuerlichen Jahr. Die Ernte war eingebracht, neuer Wein konnte probiert werden, und weil sich nicht alle Tiere über den Winter bringen ließen, wurde noch einmal geschlachtet. Pacht-, Zins- und Lohnfristen begannen oder endeten an diesem Tag. Vor allem aber startete die Zeit vor Weihnachten, die als Martinsfasten galt. Vorher wurde noch einmal kräftig gegessen.

Daraus erklärt sich auch die Martinsgans. Viele Abgaben an Grundherren wurden in Naturalien geleistet, und dazu gehörte häufig eine Gans. Den Braten dieser Gans verbinden viele Familien bis heute mit dem Martinstag. Die Legende vom Gänsestall erklärt dieses Bild nachträglich.

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Kinder zogen von Haus zu Haus, sangen Lieder und erbaten kleine Gaben wie Gebäck, Obst oder andere Lebensmittel. Dieser sogenannte Heischebrauch ähnelt dem heutigen Halloween, hat aber eigene historische Wurzeln.

Am Abend des 10. und 11. November brannten vielerorts Feuer, an denen sich die Menschen wärmten und feierten.

Im Lauf der Zeit wurden ältere Bräuche zunehmend mit der Martinslegende verbunden. Daraus entwickelten sich regional die heute bekannten Laternenumzüge und Martinsfeuer. Das Martinslied, das die Legende besingt, wurde vermutlich erst im 19. Jahrhundert populär und verband die Bräuche endgültig mit der Erzählung vom Heiligen. Heute werden die Laternen häufig als Symbol für das Vorbild Martins und für gelebte Nächstenliebe verstanden.

Martin und Luther

Ein Detail macht den Tag für evangelische Christinnen und Christen besonders interessant. Am 10. November 1483 wurde Martin Luther in Eisleben geboren. Am folgenden Tag, dem 11. November, wurde er getauft und nach dem Heiligen Martin benannt. Dass der Reformator den Namen des Soldaten und Bischofs trug, macht den Martinstag bis heute zu einem Fest, das Katholiken und Protestanten verbindet.

Was der Tag heute bedeutet

Heute ist der Martinstag vor allem ein Familien- und Kinderfest. Die Umzüge finden in Kitas, Schulen, Gemeinden und Vereinen statt, oft mit Gänsebraten, Martinsbrezeln oder Weckmännern. Regional gibt es viele Varianten. Im Rheinland und im Ruhrgebiet sind etwa Martinsbrezeln verbreitet, anderswo Weckmänner oder Stutenkerle.

Gleichzeitig bleibt der Kern des Tages erkennbar: Martin steht für Nächstenliebe, die nicht bei Worten bleibt, sondern konkret wird. Er teilt, was er hat, und stellt sich seiner Berufung, auch wenn ihm Ehre und Ämter unangenehm sind. Gerade in einer Zeit, in der viele Menschen auf Hilfe angewiesen sind, lädt die Geschichte dazu ein, über das eigene Teilen nachzudenken.

Wer mit Kindern den Laternenumzug gestaltet, kann die Geschichte vom Mantel erzählen. Sie eignet sich gut, um darüber zu sprechen, wem man im eigenen Alltag helfen kann, ohne dafür etwas zu erwarten.

Die Mantelteilung und der Traum sind bei Sulpicius Severus überliefert; unabhängige Belege gibt es nicht. Der Gänsestall stammt aus einer späteren Erzählung. Die historischen Angaben zu Leben und Tod Martins stützen sich vor allem auf die Biografie des Sulpicius Severus sowie auf die kirchenhistorische Forschung.