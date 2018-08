Andrew Brunson: Der Pastor zwischen den Fronten (DW)

Eigentlich wollte Andrew Brunson, ein in der Türkei missionarisch tätiger Pastor aus Black Mountain in North Carolina, am 7. Oktober 2016 nur sein Visum verlängern, doch er wird verhaftet. Keine drei Monate nach dem Putsch-Versuch. Der Grund: Brunson soll Mitglied einer bewaffneten Terrororganisation sein, wie die Deutsche Welle (DW) berichtet. Außerdem soll er spioniert haben, an der Putschplanung beteiligt gewesen sein und die kurdische PKK unterstützt haben. Dabei sei Brunson als Pastor der Evangelikalen Presbyterianischen Kirche (EPC) 1993 lediglich in die Türkei gekommen, um hier eine Gemeinde zu gründen, die Izmir Dirilis-Auferstehungskirche. Ende Juli durfte Brunson das Gefängnis zumindest vorerst verlassen, aber erst einmal nur bis zum 12. Oktober. Doch gesundheitlich baue er ab. Sein Fall ist längst zu einem Politikum geworden. Ein Portrait.

Zum Beitrag auf dw.com.