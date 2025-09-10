Autor Ulrich Wendel schildert im Blog des Gebetsmagazins sela., wie ihn der Satz „Dein Wille geschehe!“ immer wieder ins Nachdenken bringt. Was bedeutet diese Bitte eigentlich? Wie geschieht Gottes Wille im Himmel? Und wer würde ihn dort „tun“? Seine Überlegungen führen ihn zur Dreieinigkeit, aber auch zu Engeln. Jesus selbst sagte: „Der Sohn kann nichts von sich aus tun“ (Johannes 5,19). Und die Engel „tun, was ihm [Gott] Freude macht.“ Die Schlussfolgerung: Gottes Wille geschieht im Himmel bereitwillig, in innerer Übereinstimmung mit Gottes Absichten.

Eine orthodoxe Auslegung bestätige diese Sicht, schreibt Wendel. Engel gehorchten Gott nicht aus Angst, „sondern aus Liebe“. Menschen sollten ebenso handeln. Gottes Willen tun, bereitwillig und aus freien Stücken. Auch wenn sie seine Wege oft nicht verstünden.

Bleibt die Frage: Kann ich überhaupt Gottes Willen tun?

