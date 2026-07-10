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Zum Gebet geöffnete Hände
Symbolbild: Techa Tungateja / iStock / Getty Images Plus

„Gott, bitte bring das wieder in Ordnung!“

Glauben leben

Im sela-Blog stellt der Theologe Ulrich Wendel eine ungewöhnliche Frage: Wie kühn dürfen Christen eigentlich beten? Ausgangspunkt ist eine Entdeckung im 1. Buch der Könige, wo sich ein auffälliger Zusammenhang zeigt – zwischen der Bedrängnis Davids und dem Frieden seines Sohnes Salomo. Für Wendel deutet sich hier ein Prinzip an: Gott gleicht Defizite aus, auch wenn das auf überraschende Weise geschieht.

Diese Beobachtung verbindet Wendel mit Psalm 90. Dort findet sich eine Bitte, die es in sich hat: Gott möge Freude schenken im Ausmaß des erlebten Leids. Für den Autor ist klar: Solche Gebete sind erlaubt. Sie öffnen einen Raum für Kühnheit – ohne dabei Ansprüche zu formulieren oder einfache Antworten zu liefern.

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>>> Weiterlesen im sela-Blog

Dr. Ulrich Wendel ist Redakteur von Faszination Bibel und von sela. Das Gebetsmagazin.

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