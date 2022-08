Gottesdienst im Treppenhaus mit Nachbarn feiern

Im ersten Corona-Lockdown sind die Menschen vielerorts näher zusammengerückt. So auch im Mehrfamilienhaus von Regina Laudage-Kleeberg. Sie feierte mit ihren Nachbarn mehrere Gottesdienste im Treppenhaus.

Flackerndes Kerzenlicht strahlt durch die Geländer des Treppenhauses. Klaviermusik erfüllt das Mehrfamilienhaus. Ein Tau verbindet die unterschiedlichen Etagen miteinander. So feierten Regina Laudage-Kleeberg und ihre Nachbarn Gottesdienst am Palmsonntag 2020. Das berichtet das katholische Nachrichtenportal Kirche und Leben.

Alles begann mit einem Stück Papier auf den Treppenstufen: „Wer hat Lust auf einen Gottesdienst, wer macht mit, wer nicht.“ Mit diesem Zettel wollten die Religionswissenschaftlerin Laudage-Kleeberg und ihre Familie in einer „Zeit der Einsamkeit und Sehnsucht“ für Gemeinschaft sorgen.

Weitere Gottesdienste folgen

Es blieb nicht bei einer einmaligen Aktion. Gottesdienste an Gründonnerstag und Karfreitag, eine Prozession durch den Fahrradkeller in den Innenhof in der Osternacht sowie eine Abendmahlsfeier folgten. Die Hausgemeinschaft wurde intensiver.

Nachbarn beteiligten sich zunehmend mehr an der Vorbereitung der Gottesdienste. Die Nachbarin eine Etage unter Laudage-Kleeberg besorgte für Karfreitag ein Holzkreuz. In der Osternacht sang der Diakon aus der ersten Etage ein Lied und seine Söhne entzündeten ein Osterfeuer.

Es gab auch eigentümliche Momente, wie sich Laudage-Kleeberg erinnert. Zum Beispiel als ein Student mitten im Gottesdienst mit Freundin und Bier durchs Treppenhaus lief. Laudage-Kleeberg sieht darin aber auch das Besondere der Gottesdienste: „Sie fanden dort statt, wo wir lebten, in Situationen, die unser Alltag waren.“

Link: „Spontane Idee im Lockdown: Treppenhaus-Gottesdienst unter Nachbarn“ (Kirche und Leben)