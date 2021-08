- Werbung -

Jesus im Alltag begegnen? Wenn das immer so einfach wäre, schreibt Katharina Haubold. Sie sei schon froh, „wenn ich den Eindruck hab, dass mir dieser Jesus in Gottesdiensten und kirchlichen Veranstaltungen begegnet.“ Also, wie kann’s gehen? Da fällt ihr die Begegnung mit einer alten Frau auf der Straße ein, Gespräche mit Kindern und andere „heilige Unterbrechungen“. Denn Gottes Liebe brauche keine Gebäude oder Veranstaltungen.

