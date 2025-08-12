Jesus.de unterstützen!
- Werbung -
Jesus schreibt im Sand
Symbolbild: ginosphotos / iStock / Getty Images Plus

War Jesus ein Meister des Whataboutismus?

Glauben lebenKonflikte

Eine Frau wird des Ehebruchs beschuldigt. Das Gesetz fordert ihre Steinigung, doch Jesus antwortet: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein.“ So berichtet es das Johannes-Evangelium in Kapitel 8. Auf den ersten Blick wirkt Jesu Reaktion wie klassischer Whataboutism: Er weicht der Frage nach der Schuld der Frau aus und richtet den Blick auf die Ankläger. Doch der Unterschied liegt in Absicht und Wirkung. Was wie Ablenkung wirkt, ist in Wahrheit ein Aufruf zu Demut: „Beginne bei dir selbst.“

  • Jesus will keine Debatte gewinnen, sondern lädt zur Selbsterkenntnis ein.
  • Jesus stellt nicht die Gültigkeit des Gesetzes infrage, sondern die Qualifikation der Richter.
  • Das Ergebnis ist Vergebung, nicht Stillstand.

Weiterlesen im god.fish-Blog

NEWS & Impulse

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

WAS KANNST DU ZUM GESPRÄCH BEITRAGEN?

Bitte gib hier deinen Kommentar ein
Bitte gib hier deinen Namen ein

Konnten wir dich inspirieren?

Jesus.de ist gemeinnützig und spendenfinanziert – christlicher, positiver Journalismus für Menschen, die aus dem Glauben leben wollen. Magst du uns helfen, das Angebot finanziell mitzutragen?

Jetzt spenden!

Wichtige Links

Jesus.de Backstage

Wir über uns

Jesus.de ist das Informations- und Diskussionsportal rund um den christlichen Glauben. Wir sind als Team begeistert von Jesus, und diese Begeisterung möchten wir mit euch teilen – ohne Dogmatismus oder theologische Absolutheitsansprüche.

Jesus.de wird vom gemeinnützigen SCM Bundes-Verlag getragen, der Zeitschriften wie Family, Aufatmen, MOVO und andersLeben herausgibt.

Blickpunkt-Newsletter

NEWSLETTER

BLICKPUNKT - unser Tagesrückblick
täglich von Mo. bis Fr.

Wie wir Deine persönlichen Daten schützen, erfährst du in unserer Datenschutzerklärung.
Abmeldung im NL selbst oder per Mail an info@jesus.de

Zuletzt häufig geklickt

© Copyright: SCM Bundes-Verlag gGmbH - Alle Rechte vorbehalten. Ein Unternehmen der Stiftung Christliche Medien.