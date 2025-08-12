War Jesus ein Meister des Whataboutismus?

Eine Frau wird des Ehebruchs beschuldigt. Das Gesetz fordert ihre Steinigung, doch Jesus antwortet: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein.“ So berichtet es das Johannes-Evangelium in Kapitel 8. Auf den ersten Blick wirkt Jesu Reaktion wie klassischer Whataboutism: Er weicht der Frage nach der Schuld der Frau aus und richtet den Blick auf die Ankläger. Doch der Unterschied liegt in Absicht und Wirkung. Was wie Ablenkung wirkt, ist in Wahrheit ein Aufruf zu Demut: „Beginne bei dir selbst.“
- Jesus will keine Debatte gewinnen, sondern lädt zur Selbsterkenntnis ein.
- Jesus stellt nicht die Gültigkeit des Gesetzes infrage, sondern die Qualifikation der Richter.
- Das Ergebnis ist Vergebung, nicht Stillstand.
