Glaube braucht Ambiguitätstoleranz!

Der Theologe Tobias Faix hat ein neues Lieblingswort: Ambiguitätstoleranz. In einem Blogbeitrag schreibt er, was dieses Wort mit dem Glauben zu tun hat. Die Sehnsucht nach Eindeutigkeit sei groß, „in einer Zeit, in der nichts mehr einfach scheint“.

Faix hält es aber für essenziell, im Glauben Gegensätze aushalten zu können. „Weil: Glaube ist immer voller Spannung.“ Die Spannung zwischen Glauben und Zweifeln. Die Spannung zwischen dem, wie es jetzt ist und wie es werden wird. Die Spannung zwischen Hoffen und Wissen.

„Was hält diese Spannung zusammen?“, fragt Faix. Seine Antwort: Christus.

