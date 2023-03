Jugendpastor: Noch nie so evangelistisch wie auf TikTok

- Werbung -

Jugendpastor Sem Dietterle war noch nie in seinem Leben so evangelistisch wie auf TikTok, schreibt er in einem Artikel für die Webseite Mr. Jugendarbeit. Das Potenzial der Plattform für die Evangelisation scheint groß. Der Grund dafür: TikTok zeigt die Videos nicht nur der eigenen Community, sondern vielen Fremden. Alles hängt davon ab, wie relevant der Inhalt für die Zielgruppe ist. Der TikTok-Kanal der Jugendevangelisation truestory erreichte so mit einigen Videos über 100.000 Aufrufe. Dietterle, der zum Team von truestory gehört, nennt in seinem Artikel vier Vorteile seiner Arbeit auf TikTok:

Er lernte und lerne immer noch, die Kernaussagen des Glaubens einfach und in extrem kurzer Zeit auf den Punkt zu bringen. Er lernte und lerne immer noch, auf die wirklichen Fragen von Jugendlichen Antwort zu geben. Aufgrund der ehrlichen und echten Kommentare ist er noch näher an Nöten, Ängsten, Enttäuschungen und Freuden der Teenager dran. Die Freude über Jugendliche, die erreicht wurden, ist ein wahrer Gewinn.

