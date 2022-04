Wer ist dieser Jesus?

- Werbung -

Zwei Geschichten übers Schlafen, zwei komplette Gegensätze: Als die Jünger auf dem See Genezareth in einen schweren Sturm geraten, schläft Jesus. Nachdem die Jünger ihn geweckt haben, gebietet er dem Wind Einhalt. In Jesu schwerster Stunde im Garten Gethsemane schlafen die Jünger, statt zu wachen. Jesus ist verzweifelt und einsam.

Die Autorin und Juristin Beatrice von Weizsäcker fragt sich: Was ist das für einer, dass ihm sogar die Winde und der See gehorchen? Was ist das für einer, dass er verzweifelt, wenn seine Jünger schlafen?

Weiterlesen auf evangelisch.de.