Evangelische Jugend erwartet 2.000 Teilnehmer zum YouVent

Wie muss die Welt aussehen, damit sie zum „place 2 be“, zum Wohlfühlort, wird? Darüber werden sich 2.000 junge Menschen vom 27. bis 29. September in Lahr beim YouVent, dem Treffen der Evangelischen Jugend in Baden, austauschen. „Wir freuen uns, dass so viele Jugendliche bei uns auf Entdeckungsreise gehen, um einen Platz zu finden, an dem Gemeinschaft erfahrbar ist; an dem man sein kann, wie man eben ist; an dem der Glaube plötzlich spannend wird“, sagt Dekan Rainer Becker.

Das Thema Nachhaltigkeit soll einen großen Stellenwert bei dem Event haben. Die Teilnehmer werden mit Bio-Produkten verpflegt und wollen weitgehenden auf Plastik verzichten. Das Programm ist vielseitig: Viele Workshops und erlebnispädagogische Angebote von Escape-Rooms über Hip-Hop-Workshops bis zu Akrobatik, Moonlight Volleyball und Kopfhörerparty sorgen für Abwechslung.

Christoph Gerogii, Landeskirchlicher Beauftragter für Popularmusik, hat im Vorfeld des Events einen Mottosong für die Veranstaltung komponiert und mit Schülerinnen und Schülern der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Heidelberg als Musikvideo aufgenommen. Der passende Tanz zu dem Song „Place to be“ kann während des YouVents erlernt werden.