Der Internationale Gideonbund in Deutschland hat die 25-millionste weitergegebene Bibel in Deutschland dem Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) geschenkt. Das teilt der Deutsche Bundestag mit. Weltweit hat die Organisation bereits 2,27 Milliarden Bibeln verteilt.

Der Gideonbund wurde 1899 als Vereinigung christlicher Handelsreisender gegründet. Aus der Vereinigung heraus entstand die Idee, eine Bibel am Empfang eines jeden Hotels auszulegen. Daraus ist die weltweite Arbeit entstanden. Der Bund hat weltweit 267.000 Mitglieder und ist in 200 Ländern aktiv. Die Gideonbibel existiert in 107 Sprachen. In Deutschland geben die Gideons nach eigenen Aussagen eine Bibel pro Minute weiter.