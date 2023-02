Darum sind Christen so prüde, was Sex angeht

In christlichen Kreisen herrscht bei vielen ein negatives Verständnis von Sexualität vor. Alttestamentler Alessandro Casagrande meint: Das hängt mit einem falschen Menschenbild zusammen.

„Bloß eine leere Hülle“ – So begründen Klingonen im Star-Trek-Universum die pragmatische „Entsorgung“ ihrer Toten nach einem kurzen Trauerritual. Was nach abgedrehter Sci-Fi-Logik klingt, ist gar nicht so weit von einer Auffassung in unserer Wirklichkeit entfernt. Der griechische Philosoph Platon prägte die Vorstellung, dass sich die menschliche Existenz in Körper und Seele trennen lässt.

Aber kann man Körper und Seele so einfach trennen? Der Körper – eine vergängliche Hülle, in der eine unsterbliche Seele wohnt? Im Alltag heißt das konkret: Entweder der Körper steht für das Animalische, Unkontrollierte. All das Negative, was ich unterdrücken muss, damit es meine Seele nicht beherrscht. Oder ich kann mit meinem Körper machen, was ich will, da es meine Seele ja nicht betrifft.

Negatives Verständnis von Sexualität unter Christen

Die erste Position hat in christlichen Kreisen zu einem sehr negativen Verständnis von Sexualität beigetragen. Sex und alles, was damit zusammenhängt, ist ein vergängliches Vergnügen, das mit Blick auf die Ewigkeit so weit wie möglich verhindert werden muss.

Das in unserer Popkultur gerne zelebrierte Handlungsmuster der „friends with benefits“ entspricht der entgegengesetzten Position, die man heute wesentlich öfter antrifft: Da Sex eine rein körperliche Angelegenheit ist, brauche ich mir um meine Psyche (Griechisch für Seele) keine Gedanken zu machen.

Interessanterweise dürften Vertreter beider Positionen bei skeptischer Nachfrage ähnlich reagieren: Wenn du nicht in der Lage bist, zwischen körperlicher und seelischer Ebene zu trennen, dann tust du mir leid.

Körper und Seele nicht trennbar

Es gibt aber auch gute Gründe, diese Trennung zu hinterfragen. Wer schon mal wegen „Lampenfieber“ zur Toilette rennen musste, weiß, dass psychische Phänomene unseren Körper ganz schön beeinflussen können. Umgekehrt kann Sport bei depressiven Verstimmungen helfen. Und wen hat nicht schon mal ein gutes Essen mit lieben Freunden wieder aufgemuntert?

Diese Erfahrungen bestätigt die Medizin: Wir sind ganzheitlich-leibliche Lebewesen. Es ist deshalb nicht so einfach möglich, bei Menschen zwischen einem „Körper“ und einer „Seele“, zwischen einem „Außen“ und einem „Innen“ zu unterscheiden.

Eine ähnliche Perspektive unseres Menschseins findet sich auch im Alten Testament. Allerdings ist das durch eine oft unpassende Übersetzung des hebräischen Wortes nefesch mit „Seele“ nicht so leicht zu erkennen. Denn dadurch wird Platons Verständnis der Seele als Gegenpart zum Körper in die biblischen Texte hineingelesen. Leider passiert das immer noch oft in Predigten und christlichen Ratgebern.

Hinweis auf Verletzlichkeit

Dass nefesch aber einen Aspekt des Menschen aus einer ganzheitlich-leiblichen Perspektive beschreibt, zeigt ein Textvergleich. So heißt es in Sprüche 12,10: „Es kennt der Gerechte das bedürftige Leben (nefesch) seiner Tiere, aber das Erbarmen der Frevler ist grausam.“ In 2. Mose 23,9 taucht die Vokabel ebenfalls auf: „Aber einen Fremden sollst du nicht unterdrücken. Und ihr kennt das bedürftige Leben (nefesch) des Fremden, denn ihr wart Fremde im Land Ägypten“.

In den meisten deutschen Übersetzungen wird in beiden Versen das Wort nefesch nicht mit „Seele“ übersetzt, da es im Zusammenhang wenig Sinn ergibt. Dies gilt besonders, wenn es sich in Sprüche 12,10 auf Tiere bezieht. In beiden Fällen lässt sich nefesch aber mit „bedürftiges Leben“ übersetzen.

Dafür sprechen vor allem Stellen, an denen nefesch sehr wahrscheinlich auf die Verletzlichkeit beziehungsweise auf die Nahrungsbedürftigkeit des Menschen verweist. Das ist zum Beispiel in Jona 2,6 und Sprüche 13,25 der Fall.

Den Mensch als Ganzes betrachten

Diese Texte haben zwar nichts mit Sex zu tun, sie sind aber Beispiele dafür, wie das Menschenbild im Alten Testament geprägt ist. Der Mensch wird nicht in verschiedene Teile zerlegt, sondern immer unter einem konkreten Aspekt als Ganzes betrachtet. Wenn es um seine nefesch geht, dann geht es nicht um seine innere Seele im Unterschied zu seinem äußeren Körper.

Es geht meist um etwas, was seine Lebendigkeit betrifft. Wenn es um sein „Herz“ geht, dann ist oft das Zentrum seiner Gedanken und Gefühle gemeint. Wenn es um sein „Fleisch“ geht, dann geht es häufig um seine Sterblichkeit. All diese Aspekte sind nicht irgendwelche Teile, die der Mensch hat, sondern verschiedene Aspekte seiner ganzheitlichen Leiblichkeit, die er – wie Sprüche 12,10 zeigt – teilweise mit Tieren gemeinsam hat.

Beim Sex lässt sich nicht zwischen körperlicher und psychischer Ebene unterscheiden.

Folgt man dieser Argumentation, heißt das: Beim Sex lässt sich nicht zwischen körperlicher und psychischer Ebene unterscheiden. Für mich ist das die wichtige Einsicht, die uns unsere Erfahrung, medizinische Erkenntnisse und eine oft vernachlässigte biblische Tradition über das Menschsein lehren.

Wenn es um meine Sexualität geht, kann ich diese weder einfach von „innen“ abschalten noch nur „außen“ passieren lassen. Negative und positive sexuelle Erfahrungen kleben nicht einfach an meiner körperlichen „Hülle“, die ich nach Belieben ablegen oder austauschen kann.

Alessandro Casagrande ist promovierter Alttestamentler und nerdiger Sci-Fi-Fan.