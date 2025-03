Dekonstruktion: Ich kann das so nicht mehr glauben!

Schicksalsschläge oder Zweifel können dazu führen, dass Christen ihren Glauben auseinandernehmen. Wie gehe ich um mit Zweifeln, Brüchen und Widersprüchen?

Von Wolfgang Kraska

Ja, Sie haben es gut, Herr Kraska, Sie mit Ihrem Glauben! Aber ich kann nicht glauben. Ich bin Naturwissenschaftler und zudem in der DDR aufgewachsen. Solche Menschen können nicht glauben.“ Inzwischen hat der Mann, mit dem ich im Gespräch war, diese Worte schon zweimal in ähnlicher Weise zu mir gesagt. Beide Male ging es um schwierige, existenzielle Herausforderungen. Da er mich einigermaßen kannte, wusste er, dass ich damit anders umging als er selbst.

Ich spürte ihm ab, wie sehr er sich nach einem tragfähigen Glauben sehnte, und wie sehr ihm gleichzeitig seine Biografie, seine Prägung und sein Verstand dabei im Wege standen. Und ja, er hatte wirklich Recht: Ich habe es gut mit meinem Glauben – gerade in schwierigen Herausforderungen, die auch mir nicht erspart bleiben.

Zweifel, Brüche, Widersprüche

Doch auch Christen, die einmal fröhlich gestartet sind, haben diese Zuversicht und Gewissheit des Glaubens nicht als unverlierbaren Besitz. Das gilt selbstverständlich auch für mich. Irgendwann macht wohl jeder Erfahrungen, die mit seinem Verständnis von Gottes Verhalten und mit dem Bild von Gott nicht übereinstimmen.

Der Klassiker sind die nicht erhörten Gebete, obwohl die Verheißungen doch so eindeutig sind und das Beten so intensiv und erwartungsvoll war. Irgendetwas passt nicht zusammen. Entweder kann man die biblischen Texte doch nicht so ohne Weiteres für sich in Anspruch nehmen. Oder mit mir selbst stimmt etwas nicht, dass das Beten nicht „funktioniert“. Es ist wie bei einer Kaffeemaschine, die nicht tut, wozu ich sie mir angeschafft habe. Irgendwo muss der Fehler liegen. In der Regel ist die Sache mit dem Gebetsanliegen bald wieder vergessen. Der Alltag geht weiter, und es gibt ja auch durchaus positive Erfahrungen, die ich gegenrechnen kann. Außerdem gibt es in meinem Umfeld viele andere, die Ähnliches erleben und sich trotzdem an Gottes Zusagen und Wirken erfreuen, ohne allzu kritisch zu sein. Die Zugehörigkeit zu ihnen ist zu wertvoll für mich, als dass ich die gemeinsame Basis des Glaubens infrage stellen würde.

Aber manchmal geht es nicht nur um feine Risse in den Wänden des Glaubensgebäudes, sondern um markante Brüche, bei denen der Boden unter den Füßen zu wanken beginnt. Es sind Einschläge, die zu einer echten existenziellen Krise führen, und die wir beim besten Willen nicht mehr mit unserer Vorstellung von Gottes Liebe und Allmacht in Einklang bringen können. Die Diagnose einer brutalen Krankheit oder ein Unfall ändern von heute auf morgen das ganze Design des Lebens. Nichts wird mehr so sein wie vorher, wie das, was wir so sorgfältig angestrebt und mühsam aufgebaut haben.

Die uralte Frage, warum Gott das Leid – konkret: mein Leid! – zulässt, bricht mit ungeahnter Wucht und Zerstörungskraft auf. Oder eine Ehe zerbricht, obwohl sie ausdrücklich im Traugottesdienst unter Gottes Segen gestellt wurde und beide Partner bewusste, engagierte Christen sind. Das berufliche Lebenswerk oder die finanzielle Zukunftsplanung fallen wie ein Kartenhaus zusammen. Und das, obwohl man ganz bewusst „zuerst nach dem Reich Gottes getrachtet“ und so viel Zeit und Geld in die Gemeinde investiert hat. Doch der zweite Teil des Wortes von Jesus aus Matthäus 6,33, dass uns dann alles, was wir brauchen, zufallen wird, trifft nicht ein. Und nun meldet sich der Eindruck noch einmal lauter und dringender: Irgendetwas stimmt hier nicht. Wenn die Widersprüchlichkeit als zu groß empfunden wird, lautet das Fazit vielleicht: Ich kann das alles so nicht mehr glauben.

„das will ich nicht mehr. Zumindest nicht diesen Glauben, wie man ihn mir beigebracht hat und wie ich ihn bisher vergeblich zu leben versucht habe.“

Vom „ich kann nicht“ zum „ich will nicht“

Und die Gemeinde? Welche Rolle spielt sie in dem Ganzen? Wird der Einzelne in seinem Erleben und in seinen Fragen gut begleitet? Findet er hilfreiche und glaubwürdige Antworten? Oder werden seine Fragen als vorübergehende Anfechtung oder gar als sündiger Unglaube abgetan? Gibt es vielleicht sogar eine Atmosphäre vermeintlicher Heiligkeit, in der so etwas keinen Raum hat, eine Kultur des Schweigens und Bagatellisierens? Was bleibt mir dann von meiner Gemeinde? Unter Umständen nur noch die Hülle: Formen, Rituale, Richtigkeit. Ein bestimmtes Milieu mit vielen Verpflichtungen und einem speziellen Verhaltenscodex. Auch an den Moralvorstellungen und Erwartungen, an den Forderungen und Ratschlägen in der Predigt hat sich mancher immer wieder gerieben. Und immer schwieriger erscheint es, damit in der Alltagswirklichkeit und im persönlichen realen Leben zurechtzukommen.

Wenn zu viele der beschriebenen Faktoren zusammenkommen, können sie sich miteinander wie zu einem Spinnennetz verweben. Ich fühle mich gefangen und spüre, dass ich mich daraus unbedingt befreien muss. An dieser Stelle wird aus dem „Ich kann das alles nicht mehr glauben“ die existenzielle Entscheidung „Ich will das alles so nicht mehr!“ – Die Gemeinde wird als ein bedrohliches Gefängnis empfunden, und der Glaube als ein lebensfeindliches Konstrukt. Er engt mein Leben ein und verformt es, anstatt mir Freiheit und Gestaltungskraft zu geben. Und das will ich nicht mehr. Zumindest nicht diesen Glauben, wie man ihn mir beigebracht hat und wie ich ihn bisher vergeblich zu leben versucht habe.

Aber vielleicht gibt es ja Alternativen. Unter Umständen ist der Kern des Glaubens ja zu retten, wenn ich mich nur von diesem und jenem verabschiede. Denn zu schmerzlich wäre der Verlust, wenn man gar nicht mehr glauben könnte, gar keinen Halt mehr in Gott und kein Gegenüber mehr in Jesus hätte.

Es muss sich etwas ändern

Nach meiner Beobachtung will kaum jemand, der sich von der Gemeinde entfremdet, von Gott nichts mehr wissen. So schnell wird kein Christ zum Atheisten! Die meisten begeben sich auf eine Reise in ein neues Land, auf die Suche nach einer neuen, lebbaren Gestalt des Glaubens. Sie hinterfragen ihre Gemeindetradition und zunehmend auch Glaubensinhalte. Sie wollen wissen, was sie hinter sich lassen müssen, und was stattdessen an ihre Stelle tritt. Damit sie in einer neuen, ihnen gemäßen Weise weiter Glauben leben können. „Dekonstruktion“ nennt man diesen Vorgang, der inzwischen so verbreitet ist, dass man von einer neuen Bewegung innerhalb der evangelikalen Christenheit sprechen muss.

Wer an dem oben beschriebenen Punkt angekommen ist, für den dürfte Dekonstruktion unumgänglich sein: Das Auseinandernehmen des eigenen Glaubens, die Betrachtung und Bewertung der Strukturelemente, ihre Reinigung und Neuordnung und auch die Trennung von dysfunktionalen Teilen. Wenn es gut läuft, steht am Ende der Wiederzusammenbau, eine optimierte Rekonstruktion. Nicht des alten, bisherigen, sondern eines neuen, ursprünglichen und vitalen Glaubens. Wenn es schlecht läuft, lautet das Ergebnis tatsächlich Destruktion, Zerstörung. Oder auch eine Art von Glauben, der fast nichts mehr mit dem zu tun hat, wozu Jesus gekommen ist und was uns in der Bibel beschrieben wird.

„Ziel ist ein neuer, lebendiger Glaube, der kindlich geblieben und zugleich erwachsen geworden ist.“

Erwachsen geworden – kindlich geblieben

So riskant der Weg auch ist, so notwendig ist er andererseits. Man kann nach den beschriebenen Erschütterungen am Ende an sehr unterschiedlichen Stationen auskommen. Es gibt viele Weggabelungen auf dem Weg in die Zukunft des Glaubens. Nicht alle sind zielführend, und nicht immer ist absehbar, wo ich am Ende auskomme. Diese Einsicht hat mich zum Titel dieser neuen Reihe veranlasst: „Nur nicht falsch abbiegen!“ Die Titelformulierungen sind ab Folge 2 bewusst etwas provozierend formuliert. Sie beschreiben, was nach meinem Dafürhalten die Konsequenz einer falschen Weichenstellung sein wird.

Als Gemeinde sollten wir niemanden aufgeben und uns nicht zu schnell damit abfinden, wenn sich jemand von uns abwendet. Vor allem sollten wir uns um eine Kultur der Offenheit und eine Atmosphäre der Liebe bemühen, in der Fragen geklärt und Widersprüche offen angesprochen werden können. Es gibt in Gemeinden ja tatsächlich Fehlprägungen und leere Traditionen, Irrtümer und Irrlehren, die den Glauben zerstören. Gesetzliche, nur vermeintlich christliche Anforderungen der Gemeinde und des Elternhauses, aber auch unbiblische platte Versprechen können den Glauben beschädigen und verunstalten. Von ihnen müssen wir uns unbedingt trennen. Ziel ist ein neuer, lebendiger Glaube, der kindlich geblieben und zugleich erwachsen geworden ist.

Tragfähige Antworten auf neue Herausforderungen

Es gibt meines Erachtens eine vorhersehbare und beschreibbare Abfolge von Fragen, denen man begegnen wird, wenn man sich auf den Weg nach neuen Antworten macht. Dabei ergibt sich eines folgerichtig aus dem anderen. Deshalb ist es wichtig, die Weggabelungen zu erkennen und ihre Folgen zu verstehen. Und so sieht aus meiner Sicht diese Route aus:

Machen wir uns gemeinsam auf den Weg!

Wolfgang Kraska ist FeG-Pastor im Ruhestand.