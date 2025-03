Nicht nur für Erwachsene: Geistliche Kinderlieder sind eine authentische und kraftvolle Form des Lobpreises. Ein kleiner Erlebnisbericht vom Camp CAMISSIO.

Von Anna Edelmann

Es sind über 25 °C im Gemeindesaal, und ich weiß, dass es gleich noch wärmer und stickiger wird. Denn nach der Mittagspause strömen etwa 70 Kinder voller Energie und Elan in den Saal zurück. Ich genieße noch den letzten Funken Ruhe und dann gehts los.

Dies ist meine erste Woche als Mitarbeiterin eines CAMISSIO Camp2Go. Fünf Tage voller Action, Jesus-Geschichten, Lobpreis und XXL-Hüpfburgen. Jeden Morgen beginnt das Programm und endet Nachmittags. Für die Kinder heißt es dann: ab nach Hause und ausruhen. Für uns Mitarbeiter: aufräumen, Nachbesprechung, Theater oder Musikstücke einüben und heruntergefallene Plakate wieder aufhängen.

Jeden Morgen, wenn die Kids ankommen, wird erst einmal gesungen – und wie! „Nichts ist dir unmöglich“, erschallt es unglaublich laut. „Mein Gott ist mächtig, Er ist stark, Er ist heilig und Er ist gut!“ Wow! Ich selbst singe dieses Lied aus tiefstem Herzen mit, denn ich weiß, dass Gott derjenige ist, der alles für mich gegeben hat. Der Gesang der Kinder steckt an.

Und doch ist es … „anders“. Gegen Ende der Woche unterhalte ich mich mit einigen der anderen Mitarbeiter. Dabei rutscht mir die Bemerkung raus, dass ich mich darauf freue, demnächst dann mal wieder „richtigen“ Lobpreis zu erleben. STILLE. „Richtiger Lobpreis?“, fragt jemand. Was das denn sein solle? Nun ja, ich wusste in dem Moment selbst nicht, warum ich diesen Ausdruck gewählt hatte. Natürlich meinte ich nicht, dass Kinderlieder keine Lobpreislieder sind, jedoch hatte ich in dem Moment einfach das Bedürfnis, Gott mit den Liedern anzubeten, mit denen ich sonst in meinem Alltag zu Gott singe.

Nach diesem Gespräch musste ich erstmal darüber nachdenken. Ja, Kids-Lobpreis ist auch Anbetung. Und nicht nur Anbetung, sondern es hat eine enorme Kraft. So wie es der Psalmist David in Psalm 8,3a schreibt: „Kinder und Säuglinge hast du gelehrt, dich zu loben.“ Wahnsinn, oder? Kids-Lobpreis ist authentisch, Kids-Lobpreis ist echt! Natürlich unterscheidet er sich von anderen Worship-Liedern, aber der Ausdruck ist derselbe: Es geht darum, Jesus alle Ehre zu geben und Ihm unser Dank zu bringen. Jetzt erst durfte ich die Schönheit und Schätze erkennen, die in Kinderliedern stecken. Einfache Worte und klare Aussprachen sollten nicht nur für Kinder sein, sondern für alle.

