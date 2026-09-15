Evangelischer Medienpreis für Journalistin Isabel Schayani

In Mainz wird am Mittwoch der Robert Geisendörfer Preis verliehen. Der Medienpreis der Evangelischen Kirche geht an Hörfunk-, Fernseh- und Online-Produktionen. Den Sonderpreis erhält die deutsch-iranische Journalistin Isabel Schayani.

In Mainz wird am Mittwochabend der Robert Geisendörfer Preis verliehen. Der evangelische Medienpreis zeichnet herausragende Fernseh-, Hörfunk- und Online-Produktionen aus, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zum guten Miteinander in der Gesellschaft beitragen. Zwei Preise gehen an Produktionen für Kinder. Den Sonderpreis erhält in diesem Jahr die Journalistin Isabel Schayani.

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Die Jury unter dem Vorsitz von Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst befand, Isabel Schayani berichte «mit großer Empathie, journalistischer Klarheit und analytischer Schärfe über Flucht, Migration und gesellschaftliche Konflikte, ohne zu emotionalisieren». Sie werfe einen differenzierten Blick auf die Lebensrealität von Migrantinnen und Migranten und leiste damit einen herausragenden Beitrag zu Aufklärung und Verständigung.

Symposium zu evangelischer Publizistik

Nach Angaben des Gemeinschaftswerks der Evangelischen Publizistik (GEP) in Frankfurt am Main soll der Preis ein Zeichen für die Bedeutung einer vielfältigen und verantwortungsvollen Medienlandschaft setzen. Vor der Preisverleihung widmet sich ein Symposium unter dem Motto «Im Zweifel relevant! Eine Standortbestimmung evangelischer Publizistik in Krisenzeiten» der Frage, wie evangelische Publizistik in einer Zeit zahlreicher Krisen Orientierung geben, Vertrauen schaffen und gesellschaftlich relevant bleiben kann.

Der Geisendörfer-Preis wird seit 1983 jährlich im Gedenken an den Publizisten Robert Geisendörfer (1910-1976) verliehen. Die Geschäftsführung liegt beim Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik (GEP), der zentralen Medieneinrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), zu der unter anderem die Zentralredaktion des Evangelischen Pressedienstes (epd) gehört.

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