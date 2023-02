Gundula Gause: „Für mich unvorstellbar, aus der Kirche auszutreten“

ZDF-Nachrichtenmoderatorin Gundula Gause ist gläubige Christin. Sie sieht bei den Kirchen einen „hohen Reformbedarf“.

Gundula Gause bedauert den Mitglieder- und Vertrauensverlust der Kirchen in Deutschland. „Alle, die das christliche Wertegerüst für sich akzeptieren und den Glauben wie ich als Geschenk empfinden, bedauern es zutiefst, dass es seit Jahrzehnten zu den bekannten Verwerfungen und Skandalen gekommen ist“, sagte die ZDF-Nachrichtenmoderatorin der „Augsburger Allgemeinen“. Daher verstehe sie „Menschen, die sagen: Diese Kirche ist nicht mehr meine Kirche.“

„Zugleich ist es für mich unvorstellbar, aus der Kirche auszutreten“, sagt die 57-jährige Protestantin, die mit einem Katholiken verheiratet ist und sich sowohl in der evangelischen wie der katholischen Kirche engagiert. Sie selbst möchte an der Kirche festhalten, „weil der Glaube zu meinem Leben und zu meinem Selbstverständnis gehört“. Es bestehe aber ein „hoher Reformbedarf“. Gause würde sich wünschen, „dass möglichst viele Menschen zusammen mit der Kirche versuchen, Reformen anzugehen und Veränderungen zu erarbeiten in Richtung Demokratisierung der Strukturen“.

„Ich beziehe das nicht nur auf die Rolle der Frau“, sagte Gause in dem Interview, in dem unklar bleibt, ob sich Aussagen auf die evangelische oder die katholische Kirche beziehen. Die Gläubigen müssten insgesamt besser mitgenommen werden.