„Jeder Mensch ist Kunst – gezeichnet vom Leben.“

Kunsttherapeutin Carina J. Nill verbringt Zeit mit alten Menschen im Seniorenheim. Dabei lernt sie zwei wichtige Dinge für ihren Familienalltag.

Mein Sohn bringt derzeit regelmäßig Freundebücher mit nach Hause. Jedes Mal muss er sich mit der Frage „Was ich mal werden will“ auseinandersetzen und kann sich schwer zwischen Höhlenforscher, Busfahrer und Bürgermeister entscheiden.

Mich treibt eine ähnliche Frage um. Dabei geht es allerdings nicht um das Was, sondern um das Wie. Zum ersten Mal arbeite ich als Kunsttherapeutin mit alten und dementen Menschen. Bisher kannte ich nur die Arbeit mit Kindern. Aber manchmal ist der Unterschied gar nicht so groß. Es werden genauso viele Gläser umgeworfen, Sachen verloren, Dinge vergessen, und ich muss Ermahnungen wegen Schimpfwörtern aussprechen. Und doch geht es tiefer.

„Schwere Herzen kommen mir mit diesen Damen oft entgegen.“

Jede Begegnung scheint mir lehrreich: Eine Frau verlangt ständig nach Wurstsalat und Bier und beschwert sich über die wenigen Männer in ihrem Wohnbereich. Vorbeigehende begrüßt sie mit „dumme Kuh“. Aber wenn man selbst nicht die dumme Kuh ist, kann man herrlichen Spaß mit ihr haben. Ich frage mich, was sie in ihrem Leben wohl erlebt hat.

Eine andere Dame berichtet sehr detailliert von ihrem Erleben: Sie steckt fest im Trauma ihrer Kindheit. Sie ist immer noch zehn Jahre alt und auf der Flucht. An manchen Tagen überquert sie mehrmals den schicksalhaften Fluss, weint und verzweifelt über ihre vermeintliche Einsamkeit.

Eine dritte Frau würde am liebsten jedes Mal den Ausblick aus ihrem alten Haus malen. Sie hat Heimweh, betrauert den Tag, an dem sie ihr Haus verlassen musste und fiebert auf den Tag hin, an dem sie wieder nach Hause gehen darf. Auch wenn dies vermutlich nicht mehr passieren wird. Schwere Herzen kommen mir mit diesen Damen oft entgegen. Jedes Lächeln, das ich ihnen mit meinem Besuch schenken oder abringen kann, ehrt mich sehr.

Verbittert oder grundfröhlich

Aber auch das Gegenteil erlebe ich: Eine Bewohnerin kümmert sich rührend um ihre Tischnachbarn, schiebt sie durch die Gegend und kommentiert kühn: „Ach, da wollen Sie hin? Na, ich weiß nicht, ob wir das dürfen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“ Neckisch schmunzelt sie in sich hinein und genießt den Moment.

Eine blinde Frau hört gemeinsam mit mir die Nachrichten im Radio, seufzt tief und sagt, welch Wahnsinn hier auf dieser Erde vor sich gehe. Obwohl sie den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat, leidet sie scheinbar noch mehr darunter, was die Zukunft für unsere Generation bringen wird. „Ich muss den Herrgott bitten, dass es mir nicht so schwer ans Herz geht“, sagt sie und meint damit, dass sie sich nicht alles so zu Herzen nimmt, was um sie geschieht. Ich staune über diese Aussage und biete ihr kurzerhand an, mit ihr zu beten. Sie freut sich sehr und sagt nach ihrem lauten Amen, wie sehr ihr das Trost gibt. Und mir ebenso.

Eine weitere Frau, schwach und nicht mehr in der Lage, aufzustehen oder zu sprechen, zeigt mir willensstark, wie viel Kraft sie noch in den Händen hat. Sie signalisiert mir so ihre Bereitschaft zu einem kreativen Angebot und strahlt dabei Freude und Würde aus. Das rührt mich, ich möchte ihre Hände gar nicht mehr loslassen. Ich erlebe Frauen und Männer, die tief verbittert oder grundfröhlich sind, dankbar über ihr Leben oder voller Groll, wie alles war oder ist. Sie trauern über die verloren gegangenen Kräfte oder holen selbstbewusst und motiviert aus jedem Tag noch das Beste heraus.

Jetzt, nicht später

Wir haben es nicht in der Hand, welche Situationen uns das Leben zumutet. Aber ich frage mich, ob die Art und Weise, wie ich mit meinen Situationen umgehe und welche Entscheidungen ich treffe, mein zukünftiges, älteres Ich prägen können. Manchmal sehen wir alte Menschen und denken: „So will ich nicht werden!“ Was wir wahrnehmen, sind ihre zittrigen Hände, ihre Vergesslichkeit oder Inkontinenz. Aber was ich gesehen habe, waren diese feinen Menschen, ihre Geschichten, ihr Wesen. Und ich denke: „Jeder Mensch ist Kunst – gezeichnet vom Leben.“

Inzwischen sind mir durch diese Begegnungen zwei Dinge klar und wichtig geworden – vor allem für den Alltag mit meinen Kindern, meine Aufgaben im Muttersein und die Gestaltung meiner Zeit:

1. Manchmal bin ich schon jetzt eine von ihnen: Ich kann jammern darüber, wie es gerade ist, sehne mich zurück oder nach vorn. Aber ich kann mich auch für den heutigen Tag entscheiden – jeden Tag neu.

2. Die Frage „Wie will ich später werden?“ muss ich beantworten mit: „Wie will ich jetzt sein?“ Dafür habe ich noch viel zu lernen. Aber ich habe einen Ansatz. Alles hat seine Zeit. Und jede Phase ihren Charme. All das gilt es zu sehen und zu schätzen.

„Warum passiert mir das scheinbar immer wieder, dass ich will, was ich noch nicht oder nicht mehr habe?“

Während eines Corona-Lockdowns beschloss ich, neue Fotos an die Wohnzimmerwand zu hängen. Dies führte zu stundenlangem Schwelgen in alten Zeiten. Ich habe mein Leben als Studentin genossen: die Freiheiten, die Menschen, den tiefen Austausch, das Lernen und Weiterwachsen … Ich freute mich an jeder einzelnen Erinnerung und hätte am liebsten diese Fotos an die Wand gehängt. Dann sah ich die Fotos von mir und meinem Mann als junges Paar. Ich sah so viel Nähe, Zärtlichkeit und Zuneigung. Auch das machte mich wehmütig – wann haben wir zuletzt ein Foto nur von uns beiden gemacht? Schließlich landete ich bei den Fotos, als meine Schwägerin das erste ihrer vier Kinder bekam. Ich war stolze Tante und trug dieses Kind umher. Ich weiß noch genau, wie ich mich dabei in die Zukunft sehnte mit eigenen Kindern – sofort bereit, unsere Zweisamkeit dafür aufzugeben.

Warum passiert mir das scheinbar immer wieder, dass ich will, was ich noch nicht oder nicht mehr habe? Beim Anschauen der Fotos werde ich nicht nur sentimental, sondern auch wachgerüttelt: Bestimmt sitze ich in zehn Jahren wieder über meinen Fotos, staune darüber, wie klein und süß meine Jungs doch mal waren, wie toll es war, sie in den Armen zu halten. Ich werde all das, was ich jetzt so anstrengend finde, bitterlich vermissen. Also nehme ich mir fest vor, das Hier zu genießen und über das Jetzt zu staunen. Die therapeutischen Stimmen in mir mahnen mich dazu. Sie raten mir zu einer positiven Grundeinstellung und einem dankbaren Lebensstil. All das befürworte ich. Aber ich kann nicht leugnen, dass es mir manchmal im Hamsterrad des Alltags schwerfällt, das zu sehen.

Gestalten und genießen

Ich beobachte die Damen und Herren im Seniorenheim. Ich beruhige sie und erkläre ihnen, dass sie in Sicherheit sind. Ich zeige ihnen, dass sie hier zwar einen anderen, aber auch schönen Ausblick haben. Oder ich tröste sie, wenn sie wieder einmal registrieren, dass sie nicht mehr nach Hause können. Manchmal fürchten sie sich vor den Erinnerungen genauso wie vor der Zukunft. Genauso freue ich mich mit ihnen über jede kleine Kraft für den einzelnen Tag, über den Mut, auch mit 90 noch etwas Neues zu wagen oder über ihre Entschlossenheit, für Hoffnung zu beten. Und verrückterweise hat es jedes Mal so viel mit meinem Alltag zu tun.

Ich lerne von diesen Situationen, dass auch ich immer wieder mit neuen Ausblicken konfrontiert werde, dass auch bei mir manche Lebensphasen abgeschlossen sind. Dass auch ich an vielen Tagen meine Kraft und meinen Mut zusammensammeln muss, wenn ich das Leben gestalten will. Und dass sowohl Erinnerung als auch Zukunft in mir liegen.

„In all dem Wahnsinn des Hier und Jetzt, mit jedem Tag Alltag bin ich doch reich beschenkt.“

Vor allem im Familienalltag schaffe ich es mittlerweile, mich mit den Kindern nicht immer zurück oder nach vorn zu sehnen. Es kostet mich weniger Kraft, mich daran zu erinnern, dass jede Zeit ihr Besonderes hat – besonders schöne und besonders anstrengende Dinge. Vieles wird einfacher, je älter die Kinder werden, manches wird herausfordernder. Ich habe die Kinder im Tragetuch sehr genossen und genieße jetzt die Fahrradtouren mit ihnen. Ich freue mich, kompliziertere Brettspiele mit ihnen zu spielen und nehme dafür in Kauf, dass in diesem Alter auch Trotzphasen und Hausaufgabenkämpfe dazugehören.

Ich will nicht mehr jammern, dass die eine Phase vorbei ist, oder mich danach sehnen, dass die nächste beginnt. Denn ich weiß: Insgeheim ist in all dem schon mein größter Wunsch in Erfüllung gegangen. In all dem Wahnsinn des Hier und Jetzt, mit jedem Tag Alltag bin ich doch reich beschenkt. Das muss ich aufschreiben, lesen, leben und verinnerlichen. Ich will mich immer wieder bewusst für die Chance entscheiden, meine Gegenwart zu gestalten und zu genießen – um nicht geprägt zu werden von Überforderung, Frust und meiner Unzulänglichkeit, sondern von Liebe, Dankbarkeit und Glück.

Meine Hoffnung ist es, später eine Frau zu sein, die dankbar und zufrieden zurückschaut und sagen kann: Das, was Gott mir geschenkt hat, habe ich versucht, in vollen Zügen zu genießen. Ich habe mit den Kräften, die ich hatte, versucht zu gestalten. Vielleicht wäre daher der Postkartenspruch, der bei meiner eigenen Oma am Badspiegel hängt, die Lösung für die Frage, wie ich mal werden will: „Wenn ich alt bin, will ich nicht jung aussehen, sondern glücklich.“

Carina J. Nill ist Kunst- und Lerntherapeutin. Sie lebt mit ihrem Mann und zwei Söhnen in Deizisau bei Esslingen.